नोएडा में CoronaVirus का संक्रमण रोकने के लिए जानें क्या है DM सुहास एलवाय का 5 पॉइंट प्लान?

पवन त्रिपाठी/नोएडा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह 10 बजे कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्र के नाम संबोधन में देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बारे में जानकारी दी. गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एलवाय ने कहा है कि लॉकडाउन एक्सटेंशन को लेकर प्रधानमंत्री के आदेश का पूरी तरह पालन होगा.

After lockdown extension, In and around all hotspots there shall be 1.Police reinforcement -to ensure ceiling n lockdown 2.Cluster containment by Health,Rev/Dev,Police 3.Doc team for symptomatic verification n followup 4.Sanitization 5.Random Sampling StayHomeStaySafe -Team GBN

गौतमबुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाय ने जिले में चिन्हित हॉट स्पॉट्स के बारे में कहा कि इन स्थानों पर 5 बिन्दुओं को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है.

1. चिन्हित हॉट स्पॉट्स पर भारी संख्या में अधिकारी और पुलिसबल तैनात किए गए हैं.

2. हॉट स्पॉट्स एरिया को सील कर कड़ाई से लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है.

3. हॉट स्पॉट्स पर लोगों की रैंडम सैंपलिंग की जा रही है.

4. क्लस्टर कन्टेनमेंट टीमें घर-घर जाकर निरीक्षण कर रही हैं.

5. हॉट स्पॉट्स में कैम्प लगाकर संदिग्धों के सैंपल लिए जा रहे हैं और उनके कॉटैक्ट्स की ट्रेसिंग की जा रही है.

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आगरा के बाद गौतमबुद्ध नगर जिला ही कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है. गौतमबुद्ध नगर में अब तक 80 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं. बीते सोमवार को ही नोएडा में कोरोना वायरस के 16 नए मामले सामने आए. इसके बारे में डीएम सुहास एलवाय ने क​हा, 'कल जो कोरोना के नए केस सामने आए हैं वे सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का परिणाम है. हम पूरी तरह एक्टिव होकर काम कर रहे हैं.'

Had a fruitful meeting with representatives of Industries of Noida and Greater Noida. They have assured to clear all pending salaries of March to be paid in April immediately.We also discussed regarding ensuring social distancing in units dealing with essential/medical supplies

— DM G.B. Nagar (@dmgbnagar) April 13, 2020