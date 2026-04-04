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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, TGT-LT ग्रेड की नई भर्ती पर TET जरूरी, जानिए क्या है वजह?

Allahabad High Court TGT order: इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट ने टीजीटी/एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य करने का आदेश दे दिया है. अब भर्ती के लिए TET पास होना जरूरी होगा. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:18 AM IST
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Allahabad High Court News
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Allahabad High Court TGT order: उत्तर प्रदेश में टीजीटी/एलटी ग्रेड की नई भर्तियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास होना अनिवार्य होगा. इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि यूपी अधीनस्थ शैक्षिक सेवा नियमावली 1983 के नियम 8 में उल्लेखित योग्यताओं के साथ अब टीईटी पास होना भी अनिवार्य होगा.

क्या है ये पूरा मामला?
जय सिंह यादव व अन्य की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया है. याचियों ने 28 जुलाई 2025 को निकाली गई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की पात्रता को चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया था कि वर्तमान एलटी ग्रेड भर्ती में बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन किया गया है. लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि यह भर्ती किस कक्षा के शिक्षण कार्य के लिए की जा रही है.

सभी पक्षों को सुनने के बाद बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में टीईटी को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया. जस्टिस अरिंदम सिन्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने इस याचिका पर अहम आदेश दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह माना कि विज्ञापन में कक्षाओं के बारे में जानकारी न देना चूक है. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि आयोग शुद्धि पत्र जारी करे, जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि विज्ञापन केवल कक्षा 9 और 10 के लिए है.

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आयोग का दावा तार्किक नहीं 
रिपोर्ट्स की मानें तो हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को गंभीरता से लिया कि शिक्षा के अपर निदेशक के हलफनामे में स्वीकार किया गया है कि प्रदेश में 904 ऐसे संस्थान हैं, जहां कक्षा छह से कक्षा 12 तक की शिक्षा दी जाती है. ऐसे में आयोग का यह दावा कि कक्षा छह से आठ तक के पदों पर कोई रिक्ति नहीं है, तार्किक प्रतीत नहीं हुआ. कोर्ट में याची ने दलील दी कि सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग (सीटी) काडर को डाइंग घोषित कर इसे एलटी कैडर (टीजीटी ग्रेड) में पहले ही मिला दिया गया है.  

इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया कि टीईटी उत्तीर्ण होने को आवश्यक पात्रता में शामिल किया जाए, ताकि योग्य शिक्षक ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हों.

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