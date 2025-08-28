Fatehpur News: गलत रिपोर्टिंग कर रहा था... जिला अस्पताल की लापरवाही पर भड़के कैबिनेट मंत्री, जानें क्या है पूरा मामला?

Fatehpur News/अवनीश सिंह: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हरदौली में कच्चा मकान गिरने से घायल लोगों का हालचाल जानने जिला अस्पताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान अस्पताल में अव्यवस्थाओं पर भड़क उठे. निरीक्षण के दौरान खुद को सीएमएस का पीए बताने वाले एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने मंत्री को गुमराह करने की कोशिश की.

फर्जी पीए गिरफ्तार

कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने दावा किया कि घायल मरीज का एक्स-रे हो चुका है, जबकि मौके पर मौजूद मरीज और परिजनों ने बताया कि एक्स-रे अब तक नहीं हुआ है. इस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौके पर मौजूद कोतवाल तारकेश्वर राय को निर्देश दिया कि उक्त कर्मचारी को तत्काल हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया जाए. पुलिस ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रमोद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है.

कैबिनेट मंत्री ने सीएमओ डॉ. राजीव नयन गिरी को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इस दौरान अस्पताल में भर्ती एक घायल रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया. शहर कोतवाल तारकेश्वर राय ने बताया कि आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की जांच चल रही है. वहीं, इस पर सीएमएस ने कुछ भी कहने से परहेज किया.

