महाकुंभ हादसा 2025: मौनी अमावस्या त्रासदी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को मुआवजे पर 30 दिन में फैसले का आदेश

Mahakumbh Mauni Amavasya Accident : महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या पर भगदड़ की वजह से हुए हादसे पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मेला प्राधिकरण और राज्य सरकार के खिलाफ सख्त रूख दिखाया है. हाईकोर्ट ने मुआवजे के दावे से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई करते हुए 30 दिन के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 28, 2026, 07:17 PM IST
मो. गुफरान/प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या की रात हुए हादसे से जुड़े मुआवजा मामले में अहम निर्देश दिया है. हादसे में जान गंवाने वाली महिला के परिजनों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार और मेला प्राधिकरण को 30 दिनों के भीतर मुआवजे के दावे पर निर्णय लेने का आदेश दिया है. 

क्या है मामला
यह आदेश हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने उदय प्रताप सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया. याचिका में कहा गया कि याची की पत्नी 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ में स्नान के उद्देश्य से आई थीं. मौनी अमावस्या की रात हुए हादसे में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया. 

हाईकोर्ट ने क्या निर्देश दिया
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मेला प्राधिकरण की ओर से पेश अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं. इसके बाद कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि याची द्वारा प्रस्तुत मुआवजे के दावे पर नियमानुसार 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए.

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पर राज्य सरकार के वकीलों को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया है. अदालत के इस आदेश को महाकुंभ हादसे से जुड़े मामलों में पीड़ित परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 

महाकुंभ 2025: मौनी अमावस्या हादसा
29 जनवरी 2025 को महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात को एक से दो बजे के बीच संगम पर अत्यधिक भीड़ होने की वजह से भगदड़ मच गई थी. इस भगदड़ में करीब 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा घायल हो गए थे. जानकारी के मुताबिक श्रद्धालुओं की भीड़ ने बैरिकेड तोड़ दिये थे जिसकी वजह से ये घटना हुई. इस हादसे की वजह से मौनी अमावस्या का स्नान अगले दिन ढाई बजे तक टाल दिया गया था. सुरक्षा बलों द्वारा हादसे में हताहत हुए लोगों को उठाकर ले जाते हुए भी कई तस्वीरें सामने आईं थीं. हादसे की जगह जूते-चप्पलों और श्रद्धालों के सामान से अट गई थी वहीं कई श्रद्दालु बेसुध पड़े दिखाई दिये थे. 

राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया था. इस हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा था. सपा ने हादसे में मारे गए और घायल हुए लोगों की लिस्ट भी प्रशासन से मांगी थी.  

