VIDEO: 'गंगा में स्नान से मोक्ष मिल गया', महाकुंभ में डुबकी लगाकर विदेशी श्रद्धालु हुए गदगद, बोले- भारत की संस्कृति महान

Foreign Devotees Sangam Bath Videos: दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम 'महाकुंभ' आज सोमवार को पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हो गया है. प्रयागराज में 144 साल बाद लग रहे इस महाकुंभ के पहले अमृत स्नान में भाग लेने के लिए केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेश से आए श्रद्धालुओं का रेला भी उमड़ पड़ा. रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना समेत कई देशों के श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे का जयघोष करते हुए त्रिवेणी में डुबकी लगाई. इस दौरान उनके चेहरे पर खुशी अलग ही देखते हुए बन रही थी.

'पहले अमृत स्नान में शामिल होना एक अद्भुत अनुभूति'

ठंड के मौसम में पानी जमने के बावजूद विदेशी श्रद्धालुओं के एक समूह ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई. यह गंगा, यमुना और 'रहस्यमय' सरस्वती नदियों का पवित्र संगम है. मोक्ष की तलाश में पहली बार भारत आए ब्राजील के श्रद्धालु फ्रांसिस्को ने कहा कि पहले अमृत स्नान में शामिल होना एक अद्भुत अनुभूति है. उन्होंने बताया कि गंगा का पानी बहुत सर्द था लेकिन डुबकी लगाने के बाद उनका दिल गर्माहट से भर गया.

#WATCH | Prayagraj | A Brazilian devotee at #MahaKumbh2025, Fransisco says, "I practice Yoga and I am searching for Moksha. It's amazing here, India is the spiritual heart of the world... Water is cold but the heart is filled with warmth." pic.twitter.com/as1oBQXmGl — ANI (@ANI) January 12, 2025

फ्रांसिस्को ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, 'मैं पहली बार भारत आया हूं... मैं योग का अभ्यास करता हूं और मोक्ष की तलाश में हूं. यहां आकर मुझे बहुत अद्भुत लग रहा है. भारत दुनिया का आध्यात्मिक दिल है. नदी का पानी ठंडा है, लेकिन स्नान के बाद दिल गर्माहट से भर गया है.'

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh | A group of foreign devotees to take holy dip as #MahaKumbh2025 - the biggest gathering of human beings in the world begins with the 'Shahi Snan' on the auspicious occasion of Paush Purnima, today pic.twitter.com/V71rKvSXgL — ANI (@ANI) January 12, 2025

'डुबकी लगाकर खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे'

स्पेन से आए एक अन्य श्रद्धालु ने कहा कि वे वहां डुबकी लगाकर खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं. 'हमारे यहां स्पेन, ब्राजील, पुर्तगाल से कई दोस्त हैं... हम आध्यात्मिक यात्रा पर हैं. मैंने पवित्र डुबकी लगाई और इसका भरपूर आनंद लिया; मैं बहुत भाग्यशाली हूं.'

#WATCH | Prayagraj | A Spanish devotee at #MahaKumbh2025, Jose says, "We are many friends here - from Spain, Brazil, Portugal... We are on a spiritual trip. I took holy dip and I enjoyed it much, I am very lucky." pic.twitter.com/YUD1dfBgM4 — ANI (@ANI) January 12, 2025

एक अन्य श्रद्धालु, जितेश प्रभाकर, जो मूल रूप से मैसूर के रहने वाले हैं और अब एक जर्मन नागरिक हैं. वे भी अपनी जर्मन पत्नी सास्किया नॉफ और नवजात बच्चे आदित्य के साथ भोर अंधेरे में मेले में स्नान के लिए पहुंचे.

'सभी को अपनी जमीन और संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए'

महाकुंभ में आने से बेहद खुश जितेश प्रभाकर ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहां (भारत में) रहता हूं या विदेश में. असल बात ये है कि अपने देश और संस्कृति से संबंध होना चाहिए. मैं हर दिन योग का अभ्यास करता हूं. सभी व्यक्तियों को अपनी जमीन और संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए और हमेशा अपने भीतर की यात्रा करने की कोशिश करनी चाहिए. उनकी जर्मन पत्नी सास्किया नॉफ ने कहा, 'मैं बहुत उत्साहित हूं. मुझे यहां आना हमेशा अच्छा लगता है.'

#WATCH | Prayagraj | Jitesh Prabhakar, originally from Mysore and now a German citizen along with his wife Saskia Knauf and a baby boy, Aditya arrive at #MahaKumbh2025 Jitesh says, "...It doesn't matter if I live here (in India) or abroad - the connection should be there. I… pic.twitter.com/vPhpoJNvh1 — ANI (@ANI) January 13, 2025

दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से प्रयागराज आए एक श्रद्धालु ने कहा, 'यह बहुत सुंदर है. यहां की सड़कें साफ-सुथरी हैं, लोग बहुत मिलनसार और खुश हैं... हम सनातन धर्म का पालन करते हैं...'. दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से आए एक अन्य श्रद्धालु निक्की ने कहा, 'हम बहुत भाग्यशाली है और यहां गंगा नदी पर आकर बहुत धन्य हैं..."

#WATCH | Prayagraj | A devotee from South Africa's Cape Town at #MahaKumbh2025, says, "It's so beautiful. The streets are clean, the people are so friendly and happy... We practice Sanatan Dharm..." pic.twitter.com/Q5PUnSriuy — ANI (@ANI) January 13, 2025

भगदड़ टालने के लिए आने-जाने के इंतजाम

इस बीच, मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ), पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं. इस साल महाकुंभ का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के दौरान पड़ रहा है जो 144 साल में केवल एक बार होता है.

#WATCH | Prayagraj | A Russian devotee at #MahaKumbh2025, says, "...'Mera Bharat Mahaan'... India is a great country. We are here at Kumbh Mela for the first time. Here we can see the real India - the true power lies in the people of India. I am shaking because of the vibe of the… pic.twitter.com/vyXj4m4BRs — ANI (@ANI) January 13, 2025

ट्रैफिक पुलिस ने महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहनों की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए हैं. भगदड़ को टालने के लिए त्रिवेणी पर आने-जाने के अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं. ट्रैफिक प्लान के मुताबिक श्रद्धालुओं का संगम मेला क्षेत्र में प्रवेश मार्ग जवाहरलाल नेहरू मार्ग (काली सड़क) से होगा, जबकि निकास मार्ग त्रिवेणी मार्ग से होगा. प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान अक्षयवट को दर्शनार्थियों के लिए बंद रखा जाएगा.

महाकुंभ 2025 में पार्किंग के इंतजाम

जौनपुर से आने वाले वाहनों के लिए चीनी मिल पार्किंग, पूर्वा सूरदास पार्किंग, गारापुर रोड, संयमी मंदिर कछार पार्किंग, बदरा सौनोती रहिमापुर मार्ग और उत्तरी/दक्षिणी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. लोग इन स्थानों पर अपने वाहन खड़े करके आराम से कुंभ स्नान के लिए जा सकते हैं. करीब डेढ़ साल तक चलने वाले इस महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा देसी-विदेशी श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है. महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को होगा.

(एजेंसी एएनआई)