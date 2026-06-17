प्रयागराज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग के चलते एक ही परिवार के तीन लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी. मामले के मुख्य आरोपी हिमांशु यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस जब हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तभी उसने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.