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प्रयागराज ट्रिपल मर्डर: प्रेम प्रसंग में पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी ढेर!

Prayagraj Triple Murder Case: प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या की गई थी. मुख्य आरोपी हिमांशु यादव पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 17, 2026, 07:36 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:36 AM IST
प्रयागराज ट्रिपल मर्डर: प्रेम प्रसंग में पूरे परिवार को उतारा मौत के घाट, पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी ढेर!
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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