Suniel Shetty ने जारी किया वीडियो, सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए शुरू होगा आंदोलन

Suniel Shetty on Kumbh Mela: अभिनेता सुनील शेट्टी का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि महाकुंभ के ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने. इस वीडियो में सुनील शेट्टी यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि सनातन को मानने वाले करोड़ों लोग एख साथ आएंगे जो कि ऐतिहासिक पल होगा.

सुनील शेट्टी का वीडियो संदेश

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अभिनेता सुनील शेट्टी कहते नजर आए, “प्रणाम दोस्तों, मैं सुनील शेट्टी. महाकुंभ में एक ऐतिहासिक पल आने वाला है, जहां सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोग एक साथ आएंगे. 27 जनवरी को स्वामी देवकीनंदन ठाकुर महाराज के साथ मिलकर सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए एक आंदोलन शुरू किया जाएगा.”

#WATCH | Actor Suniel Shetty says, "...A historic moment awaits at Prayagraj #MahaKumbh where crores will unite in devotion to the Sanatana Dharma. On January 27, under the guidance of Swami Devkinandan Thakurji Maharaj, a movement to establish a Sanantana Board will be… pic.twitter.com/QAocT7yDF7

— ANI (@ANI) January 27, 2025