/बासी बिरयानी ने पहुंचाया अस्पताल, कुशीनगर में हल्दी-मेहंदी के बाद 13 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार

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कुशीनगर/प्रमोद कुमार गौड़: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में शादी की तैयारियों के बीच खुशियों का माहौल अचानक चिंता में बदल गया. हल्दी-मेहंदी समारोह के बाद बची हुई मुर्गे की बिरयानी खाने से एक ही परिवार और उनके रिश्तेदारों के 13 लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए. सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है.
रात के समारोह के बाद सुबह परोसी गई बासी बिरयानी
घटना तमकुहीराज क्षेत्र के गोड़ईता श्रीराम गांव की है. गांव निवासी हुसैन अली की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं. इसी क्रम में मंगलवार रात हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मेहमानों और परिजनों के लिए मुर्गे की बिरयानी तैयार कराई गई थी.
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पर्याप्त मात्रा में बिरयानी बच गई. बुधवार सुबह परिवार के कुछ सदस्यों और रिश्तेदारों ने उसी बची हुई बिरयानी का सेवन किया. शुरुआत में किसी को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन कुछ घंटों बाद स्थिति बिगड़ने लगी.
कुछ ही घंटों में बिगड़ी तबीयत
दोपहर तक एक-एक कर लोगों को तेज उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते 13 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें बड़ी संख्या छोटे बच्चों की थी. घर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और परिजन तत्काल सभी मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज लेकर पहुंचे.
बीमार होने वालों का ब्योरा
अस्पताल में भर्ती मरीजों में अधिकांश बच्चे शामिल हैं. इनमें आरिफ (2), अलसिफा (4), नजीफा (6), नाजिया (7), असरफ (7), आयान (7), आर्यन (7), दिलशाद (10) और शाहिद (15) शामिल हैं. वहीं महिलाओं में अरबीना (28), रुबीना (30), सदरुन नेशा (40) और मरियम (55) का इलाज किया जा रहा है.
डॉक्टरों ने बताया फूड प्वाइजनिंग का मामला
सीएचसी तमकुहीराज के चिकित्सकों ने मरीजों का तत्काल उपचार शुरू किया. डॉक्टरों के अनुसार प्रारंभिक जांच में यह मामला फूड प्वाइजनिंग का प्रतीत हो रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी और उमस के मौसम में लंबे समय तक रखा गया भोजन जल्दी खराब हो सकता है, जिससे संक्रमण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है.
चिकित्सकों ने बताया कि चार मरीजों की हालत में सुधार होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि अन्य मरीजों का इलाज जारी है. सभी की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है.