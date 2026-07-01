Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Kushinagar
  • /बासी बिरयानी ने पहुंचाया अस्पताल, कुशीनगर में हल्दी-मेहंदी के बाद 13 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार

बासी बिरयानी ने पहुंचाया अस्पताल, कुशीनगर में हल्दी-मेहंदी के बाद 13 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार

Kushinagar News: कुशीनगर में बिरयानी खाने से महिलाओं और बच्चों समेत कुल 13 लोग बीमार हो गए. उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद सभी को सीएचसी तमकुहीराज में भर्ती कराया गया है.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 01, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:30 PM IST
बासी बिरयानी ने पहुंचाया अस्पताल, कुशीनगर में हल्दी-मेहंदी के बाद 13 लोग फूड प्वाइजनिंग के शिकार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बांदा में चलती बाइक पर महिला को लगी गोली, पति और बच्चे के साथ मायके जा रही थी पीड़ित
Banda latest News3 hrs ago
2
Varanasi News3 hrs ago
3
Auraiya News8:02 AM IST
4
Moradabad latest news7:27 AM IST
5
Ayodhya news6:50 AM IST