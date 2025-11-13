Advertisement
Kushinagar News: जमीनी विवाद में खूनी वारदात! 19 वर्षीय युवक को सरेआम चाकू से गोद डाला, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Kushinagar News:  कुशीनगर में जमीन विवाद के चलते 19 वर्षीय राजकिशोर की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. घटना से गांव में मातम और आक्रोश है.हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 13, 2025, 01:20 PM IST
कुशीनगर न्यूज/प्रमोद कुमार गौर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जमीन के विवाद ने एक बार फिर खूनी रूप ले लिया मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक पक्ष ने 19 वर्षीय युवक राजकिशोर की चाकू गोदकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया और ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला.

मामूली कहासुनी बनी जानलेवा
मिली जानकारी के अनुसार बहिराबारी गांव में गुरुवार शाम दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने गुस्से में आकर राजकिशोर पुत्र राजकोकिल के सीने में चाकू घोंप दिया. खून से लथपथ राजकिशोर ज़मीन पर गिर पड़ा.परिजन और ग्रामीण उसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तमकुहीराज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
मृतक राजकिशोर तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य बताया जा रहा है. उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. मां-बाप का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में मातम का माहौल है, वहीं हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक जमीन के झगड़ों में निर्दोषों की जान जाती रहेगी.

पहले भी हो चुका था विवाद
ग्रामीणों का कहना है कि इस ज़मीन को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ था.शिकायतें भी दी गईं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. लोगों का कहना है कि अगर समय रहते अधिकारियों ने कार्रवाई की होती, तो शायद आज राजकिशोर ज़िंदा होता.

पुलिस ने शुरू की जांच, आरोपियों की तलाश तेज
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. एसएचओ तमकुहीराज का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

