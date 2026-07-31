नहर में एक ही परिवार के तीन बच्चे डूबे, परिजनों में मचा कोहराम, मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन

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प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कई जिलों भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं. बरसाती नहर जो गर्मियों में सूखी पड़ी थीं. लबालब होकर बह रही हैं. कुशीनगर में ऐसी ही एक बरसाती नहर तीन मासूमों के लिए काल बन गई. पडरौना क्षेत्र के बभनौली की बरसाती नहर में एक ही परिवार के तीन बच्चे डूब गए. डूबने वालों में तो बच्चियां और एक बालक शामिल हैं. हादसे को लेकर परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चों की तलाश में रेस्क्यू अभियान शुरू कराया गया.
बच्चों की तलाश के लिए गोताखोरों को लगाया गया है. लेकिन पानी में नीचे कीचड़ होने की वजह से तलाश में मुश्किल आ रही है. वहीं अंधेरा होने पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन प्रभावित हुआ है.
लखीमपुर में 9 लोग शारदा में डूबे, दो लापता
उधर लखीमपुर खीरी में बारिश से उफनाई शारदा नदी में भी शुक्रवार को हादसा हो गया. यहां लोगों को नदी पार करा रही एक नाव हादसे का शिकार हो गई. नदी में उफान के चलते तेज लहरों से नाव पलट गई, और नाव में सवार नौ लोग डूबने लगे. सात लोगों को आनन-फानन में किसी तरह से बाहर निकाला गया. लेकिन दो लोग लापता हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और नदी में लापता हुए लोगों की तलाश शुरू करवाई गई.
बता दें कि लखीमपुर खीरी में गोला तहसील का बेलहा सिकटिहा और कई अन्य गांव शारदा नदी के किनारे बसे हैं, और क्योंकि बरसाती सीजन होने के चलते शारदा नदी इन दिनों उफान पर है. इसलिए नदी में उतरना खतरनाक है.
नदी के उस पार गौढ़िया हैं, जहां पशु पालन का काम होता है. गुरुवार दोपहर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गंगाबेहड़, करसौर के लोग नाव पर सवार होकर दूसरे छोर की ओर जा रहे थे. बेलहा सिकटिहा के पास नाव पहुंची तो लहरों के सामने टिक नहीं पाई और पलट गई. 7 लोग तैरकर निकले, 2 लोग लापता हो गए.
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