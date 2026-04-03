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सांस लेने में दिक्कत, आंखों से पानी... कुशीनगर में भांग के धुंए से 45 बच्चे बीमार, प्रशासन में हड़कंप

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जहरीले धुंए से एक साथ 45 बच्चे बीमार हो गए. बताया जा रहा है कि भांग का धुंआ सांसों में जाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी.  बच्चों को CHC सेवरही में भर्ती कराया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 03, 2026, 04:54 PM IST
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जहरीले धुंए से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी
जहरीले धुंए से स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ी

Kushinagar News: कुशीनगर जनपद के तमकुहीराज क्षेत्र में शुक्रवार को एक स्कूल में अचानक तबीयत बिगड़ने की घटना से हड़कंप मच गया. सेवरही नगर स्थित ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल के करीब 40 बच्चे अचानक सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और बेचैनी की शिकायत करने लगे. कुछ बच्चों की हालत इतनी बिगड़ गई कि वे बेसुध होने लगे, जिससे स्कूल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. 

कैसे बिगड़ी बच्चों की तबीयत
बताया जा रहा है कि स्कूल के पास कूड़ा जलाया जा रहा था, जिसमें सूखी घास, खरपतवार और कुछ जंगली पौधे शामिल थे. स्थानीय लोगों के अनुसार, कूड़े में भांग के पौधे भी जलाए जा रहे थे, जिनसे उठने वाला धुआं जहरीला साबित हुआ. यही धुआं हवा के साथ स्कूल परिसर तक पहुंच गया, जिससे बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. 

11 बच्चे कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर
घटना के तुरंत बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सेवरही पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया. प्राथमिक उपचार के बाद 11 बच्चों की हालत को देखते हुए उन्हें कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. राहत की बात यह रही कि इलाज के बाद सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है. 

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घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. DM, SP, BSA,ADM, SDM और CO समेत कई अधिकारी अस्पताल पहुंच गए और बच्चों के इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया. बच्चों का हाल-चाल जानने यूपी सरकार में पिछड़ा आयोग के सदस्य फुलबदन कुशवाहा भी पहुंचे. 

फुलबदन कुशवाहा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आज गुड फ्राइडे है. छुट्टी का दिन है इसके बावजूद बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया गया. ऐसी लापरवाही पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. 

वहीं कुशीनगर BSA ने स्कूल पहुंचकर जांच शुरू कर दी. क्योंकि स्कूल की मान्यता 1 से 8 तक कि है उसके बावजूद यह स्कूल 12 तक स्कूल चला रहा था. फिलहाल प्रशासन ऐसी लापरवाही के लिए सख्ती दिखा रहा है ताकि भविष्य में अन्य स्कूल दोबारा ऐसी गलती न दोहराए.  

एसडीएम ने लिया संज्ञान
वहीं, एसडीएम तमकुहीराज आकांक्षा मिश्रा ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और डॉक्टरों से इलाज की स्थिति पर चर्चा की. प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश देते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और अभिभावकों में अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. स्थानीय लोग स्कूलों के आसपास कूड़ा जलाने पर सख्त रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

फिलहाल राहत की बात ये है कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं. लेकिन बड़ा सवाल ये है कि स्कूल के बाहर आखिर किसकी लापरवाही से ये जहरीला धुंआ उठा, जिसने मासूमों की जान को खतरे में डाल दिया. प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

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