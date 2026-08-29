/नेपाल की जल प्रलय का कुशीनगर में खौफनाक असर, नारायणी से 6 अज्ञात शव बरामद; अपनों की तलाश में भटक रहा 15 साल का मासूम

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कुशीनगर/ प्रमोद कुमार गौड़: कुशीनगर में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ का भयावह असर दिखाई देने लगा है. बड़ी गंडक यानी नारायणी नदी से अब तक छह अज्ञात शव बरामद किए जा चुके हैं. इनमें से तीन शव शुक्रवार को खड्डा क्षेत्र के मदनपुर-सुकरौली इलाके में बैराज के पियर नंबर-3 के पास नदी में बहते मिले. शनिवार को प्रशासन ने इसकी जानकारी की पुष्टि की. शवों की हालत ऐसी थी कि तत्काल पहचान नहीं हो सकी. सभी शवों को जिला अस्पताल के डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है.
SDRF की निगरानी में मिले शव
बताया गया कि नदी की निगरानी कर रही एसडीआरएफ टीम को शव पानी में बहते दिखाई दिए. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को बाहर निकलवाया. खड्डा थाना पुलिस के मुताबिक, नेपाल के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि शवों की पहचान हो सके और यह पता लगाया जा सके कि इनमें नेपाल की बाढ़ में लापता लोगों में कोई शामिल है या नहीं.
नदी में बहकर आ रहा तबाही का मलबा
नारायणी नदी में सिर्फ शव ही नहीं, बल्कि नेपाल में आई तबाही का मलबा भी बहकर कुशीनगर पहुंच रहा है. नदी में वाहन, गैस सिलेंडर, ड्रम, फर्नीचर, लकड़ियां और घरेलू सामान बहते देखे गए हैं. किनारे बसे गांवों में लोग नदी से बहकर आए सामान को देखने और निकालने के लिए पहुंच रहे हैं. प्रशासन ने लोगों को नदी में उतरने से सख्त मना किया है और किसी भी वस्तु के बहकर आने पर तत्काल अधिकारियों को सूचना देने की अपील की है.
चार दिन से पिता की तलाश में 15 साल का बेटा
इस त्रासदी के बीच एक दर्दनाक कहानी भी सामने आई है. नेपाल के रसुवा जिले में बाढ़ के तेज बहाव में लापता हुए नंदलाल की तलाश में उनका 15 वर्षीय बेटा और परिवार भटक रहा है. बताया गया कि परिवार को बचाने के दौरान नंदलाल अचानक बाढ़ के पानी में बह गए थे. चार दिन बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है. नारायणी नदी में शव मिलने की सूचना पर परिवार कुशीनगर पहुंचा, लेकिन बरामद शवों के बीच भी अपनों की तलाश अधूरी रही.
महाराजगंज में भी मिले थे चार शव
कुशीनगर से एक दिन पहले पड़ोसी महाराजगंज जिले में भी नदी से चार शव बरामद हुए थे. सभी शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हालत में मिले थे. नेपाल में 26 अगस्त से शुरू हुई अचानक बाढ़ के बाद भोटेकोशी नदी का पानी त्रिशूली और गंडक नदी तंत्र में पहुंचा, जिसका असर भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी दिखाई दे रहा है. प्रशासन ने नारायणी और उसके किनारे बसे गांवों में निगरानी बढ़ा दी है.