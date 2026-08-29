/नेपाल की जल प्रलय का कुशीनगर में खौफनाक असर, नारायणी से 6 अज्ञात शव बरामद; अपनों की तलाश में भटक रहा 15 साल का मासूम

चार दिन से पिता की तलाश में 15 साल का बेटा

इस त्रासदी के बीच एक दर्दनाक कहानी भी सामने आई है. नेपाल के रसुवा जिले में बाढ़ के तेज बहाव में लापता हुए नंदलाल की तलाश में उनका 15 वर्षीय बेटा और परिवार भटक रहा है. बताया गया कि परिवार को बचाने के दौरान नंदलाल अचानक बाढ़ के पानी में बह गए थे. चार दिन बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है. नारायणी नदी में शव मिलने की सूचना पर परिवार कुशीनगर पहुंचा, लेकिन बरामद शवों के बीच भी अपनों की तलाश अधूरी रही.