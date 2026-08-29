Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Kushinagar
  • /नेपाल की जल प्रलय का कुशीनगर में खौफनाक असर, नारायणी से 6 अज्ञात शव बरामद; अपनों की तलाश में भटक रहा 15 साल का मासूम

नेपाल की जल प्रलय का कुशीनगर में खौफनाक असर, नारायणी से 6 अज्ञात शव बरामद; अपनों की तलाश में भटक रहा 15 साल का मासूम

Kushinagar News: नेपाल में आई त्रासदी का असर अब कुशीनगर में भी दिखने लगा है. बड़ी गंडक नारायणी नदी से अब तक 6 अज्ञात शव बरामद किये जा चुके हैं. सभी शवों को पहचान के लिए अस्पताल के डीप फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 29, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 05:56 PM IST
नेपाल की जल प्रलय का कुशीनगर में खौफनाक असर, नारायणी से 6 अज्ञात शव बरामद; अपनों की तलाश में भटक रहा 15 साल का मासूम

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गाजीपुर में OP राजभर ने बांटे 191 जॉइनिंग लेटर
2
3
4
5