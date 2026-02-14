UP board Exam 2026: कुशीनगर में इंटर के 700 छात्र नहीं दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा, छात्रों की एक साल की मेहनत पर फिरा पानी! जानिए क्यों?

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: कुशीनगर में बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी लापरवाही सामने आई है. पडरौना नगर स्थित गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के पत्राचार माध्यम से पंजीकृत करीब 700 इंटरमीडिएट छात्र इस वर्ष बोर्ड परीक्षा नहीं दे सकेंगे. परीक्षा शुल्क जमा न होने और नियमों की अनदेखी के चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इन छात्रों का फार्म निरस्त कर दिया गया है.

फार्म भरते समय गंभीर अनियमितताएं

कॉलेज द्वारा बोर्ड परीक्षा फार्म भरते समय गंभीर अनियमितताएं बरती गईं. प्रमाण पत्रों पर नोडल अधिकारी के स्थान पर लिपिक के हस्ताक्षर कराए गए थे. इसके साथ ही समय पर परीक्षा शुल्क भी जमा नहीं किया गया, जिसके चलते बोर्ड ने सभी 700 परीक्षार्थियों का पंजीकरण रद्द कर दिया. इस कार्रवाई से छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है.

Add Zee News as a Preferred Source

छात्रों की एक साल बेकार

एक साल से तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया है. छात्र इसे विभागीय लापरवाही का परिणाम बता रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. कारण चाहे जो भी हो पर उन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है.

लापरवाही नई नहीं है.....

गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी जिले में बोर्ड परीक्षा के दौरान कई खामियां उजागर हुई थीं. एक कॉलेज में रिजर्व पेपर से परीक्षा करानी पड़ी थी, जबकि दूसरे कॉलेज के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं गायब होने का मामला सामने आया था. इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी.

क्या कहना है डीआईओएस का...

जिले के डीआईओएस श्रवण कुमार गुप्ता से जब 700 छात्रों के परीक्षा से वंचित होने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की जानकारी से ही इनकार कर दिया. उनके इस बयान से विभाग कीकार्यप्रणाली पर और सवाल खड़े हो गए हैं. अब सवाल यह है कि आखिर 700 छात्रों के भविष्य के साथ हुई इस लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर इस बार भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा.

कब से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं ?

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं.

सनातन परंपरा में नया अध्याय!: किन्नर अखाड़ा घोषित करेगा अपना शंकराचार्य, महाशिवरात्रि पर जुटेगा संतों का रेला

नोट करें तारीख! 20 और 21 फरवरी को आपके शहर में लगेगा परिवहन मेला, एक छत के नीचे one-time tax की पूरी जानकार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!