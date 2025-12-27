सावधान! कोहरे में मौत को दावत दे रहे संत कबीर नगर के ये 'नंगे पुल', अफसर के काम पर नहीं रेंगी जूं

Sant Kabir Nagar News/नीरज त्रिपाठी: यूपी के संत कबीर नगर जिले में नदियों पर बने पुल से गुजरना खतरे से खाली नहीं है. ठंड और कोहरे के मौसम में यह खतरा और भी बढ़ जाता है. इसकी वजह है कि इन पुलों पर रेलिंग ही नही है. लोग बिना रेलिंग के ही पुल को पार करने का जोखिम उठाते हैं. कई बार हादसे भी होते रहते हैं. इन पुलों पर दिन- रात लोगों का आवागमन होता रहता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुल पर रेलिंग लगाए जाने की मांग की है.

अजगैबा घाट का पुल: कोहरे में मौत का डर

बिना रेलिंग के पुल की यह पहली तस्वीर जिले में अजगैबा घाट पर आमी नदी पर बने पुल की है. यह पुल गोरखपुर जिले को सन्तकबीरनगर से जोड़ता है. दिन रात लोगों का आना- जाना इस पुल से होता रहता है लेकिन इस पुल को पार करना लोगों के लिए किसी खतरे से कम नही है.

हमेशा बना रहता खतरा

वजह है कि पुल के एक हिस्से की रेलिंग ही गायब है. रेलिंग न होने से पुल से गिरने का खतरा बना रहता है. थोड़ी से असावधानी बड़े हादसे को दावत देने लगती है. राहगीरों का कहना है कि पुल पर लगी रेलिंग कुछ लोग काट कर उठा ले गए. कई साल से तब से लोग असुरक्षित तरीके से पुल से आवागमन कर रहे हैं. हमेशा पुल से नीचे गिरने खतरा बना रहता है. ठंड के मौसम में कोहरे के चलते यह खतरा और भी बढ़ जाता है. लेकिन पुल की सुध लेने वाला कोई नही है.

सवाल प्रशासन से

जब कि खतरे भरे पुल की दूसरी तस्वीर जिले के नाथनगर ब्लॉक के सिदाई गांव के पास कठिनाइयां नदी पर बने पुल की है.यह पुल आसपास के कई गांवों को जोड़ता है. लोगों का आवागमन दिन रात जारी रहता है. इस पुल को पार करना और भी खतरे से खाली नही है. कई सालों से इस पुल के दोनों किनारों पर भी रेलिंग ही नही है. ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर आने - जाने पर मबजूर है. स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलिंग न होने से पुल से गिरने का खतरा बना रहता है. कई बार लोग गिरकर घायल भी हो चुके है लेकिन जिम्मेदारों से शिकायत के बाद भी आज तक पुल पर रेलिंग नही लगाई गई.