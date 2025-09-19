Kushinagar News: अब पशु तस्करी का होगा सफाया, 2 इंस्पेक्टर समेत 25 लापरवाह पुलिसवालों पर एक साथ गिरी गाज, मचा हड़कंप
Kushinagar

Kushinagar News: अब पशु तस्करी का होगा सफाया, 2 इंस्पेक्टर समेत 25 लापरवाह पुलिसवालों पर एक साथ गिरी गाज, मचा हड़कंप

Kushinagar News: कुशीनगर में एडीजी गोरखपुर की बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां एक साथ 25 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है. इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:09 PM IST
Kushinagar News
Kushinagar News

Kushinagar News: कुशीनगर पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एडीजी गोरखपुर ने एक साथ 25 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया. यह कार्रवाई पशु तस्करों से साठगांठ के संदेह में हुई है. बताया जा रहा है कि दो थाना प्रभारी, तीन चौकी प्रभारी समेत 25 पुलिसकर्मी शामिल है. यह कार्रवाई एडीजी के देर रात फोरलेन के थानों और चौकियों के निरीक्षण के बाद की गई है. गोरखपुर में पशु तस्करों के हाथों नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद एक्शन हुआ है.

कसया थाना प्रभारी लाइनहाजिर
जिन पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर किया गया है, उनमें कसया थाना प्रभारी अमित शर्मा भी शामिल है. जबकि, दो एसआई और एक सिपाही, पटहेरवा थाने से एक एसआई और तीन कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है. खड्डा थाने से एक सिपाही, एएचटी से एक सिपाही, चौराखास थाने के दो सिपाही पर कार्रवाई हुई है. 

पुलिस विभाग में मचा हड़कंप
इसके अलावा हाटा कोतवाली के एसएसआई, पांच सिपाही समेत छह पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है. जबकि, तरया सुजान थाना दो दरोगा,  2 सिपाही के साथ तमकुहीराज थाना प्रभारी समेत एक दरोगा और एक सिपाही पर भी कार्रवाई की गई है. एडीजी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई है.

adg gorakhpur actionKushinagar NewsKushinagar Police

