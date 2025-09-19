Kushinagar News: अब पशु तस्करी का होगा सफाया, 2 इंस्पेक्टर समेत 25 लापरवाह पुलिसवालों पर एक साथ गिरी गाज, मचा हड़कंप

Kushinagar News: कुशीनगर पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एडीजी गोरखपुर ने एक साथ 25 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया. यह कार्रवाई पशु तस्करों से साठगांठ के संदेह में हुई है. बताया जा रहा है कि दो थाना प्रभारी, तीन चौकी प्रभारी समेत 25 पुलिसकर्मी शामिल है. यह कार्रवाई एडीजी के देर रात फोरलेन के थानों और चौकियों के निरीक्षण के बाद की गई है. गोरखपुर में पशु तस्करों के हाथों नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के बाद एक्शन हुआ है.

कसया थाना प्रभारी लाइनहाजिर

जिन पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर किया गया है, उनमें कसया थाना प्रभारी अमित शर्मा भी शामिल है. जबकि, दो एसआई और एक सिपाही, पटहेरवा थाने से एक एसआई और तीन कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया है. खड्डा थाने से एक सिपाही, एएचटी से एक सिपाही, चौराखास थाने के दो सिपाही पर कार्रवाई हुई है.

पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

इसके अलावा हाटा कोतवाली के एसएसआई, पांच सिपाही समेत छह पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है. जबकि, तरया सुजान थाना दो दरोगा, 2 सिपाही के साथ तमकुहीराज थाना प्रभारी समेत एक दरोगा और एक सिपाही पर भी कार्रवाई की गई है. एडीजी की इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में अफरा-तफरी मच गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लखनऊ वालों के लिए गुड न्यूज, अब 9.50 लाख में मिलेगा LDA का फ्लैट, एक क्लिक में जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?