Kushinagar News: 'डोल मेला' में बड़ा हादसा, अचानक धड़ाम से गिरा, फिर भगवान शंकर बने कलाकार की चली गई जान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2900018
Zee UP-UttarakhandKushinagar

Kushinagar News: 'डोल मेला' में बड़ा हादसा, अचानक धड़ाम से गिरा, फिर भगवान शंकर बने कलाकार की चली गई जान

Kushinagar News: कुशीनगर में जन्माष्टमी के डोल मेले में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार की मंच पर ही मौत हो गई. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kushinagar News
Kushinagar News

Kushinagar News/प्रमोद कुमार: कुशीनगर डोल मेले में बड़ा हादसा हो गया है. यहां भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार की मंच पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे मेले की खुशियों में मातम पसर गया. दरअसल, डोल मेले के दौरान कार्यक्रम का मंचन चल रहा था. तभी अचानक मंच पर महादेव का रोल प्ले कर रहा कलाकार गिर पड़ा. 

मेले में मची अफरा-तफरी
देखते ही देखते मंच पर अफरा-तफरी मच गई. लोग मंच से कूदकर भागने लगे. फिर घायल कलाकार को आनन-फानन में स्थानीय सीएचसी लाया गया. जहां देखते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक कलाकार का नाम रामबहाल था. हादसे के वक्त वह नंगे पैर था. जबकि, अन्य लोग जूते-चप्पल पहने थे.

कैसे हुई कलाकार की मौत?
कहा जा रहा है कि ट्रॉली पर लगे मंच के पाइप में करंट दौड़ रहा था. रामबहाल जैसे ही पाइप के संपर्क में आया, उसे करंट का तेज झटका लगा और वह वहीं गिर पड़ा. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के गांव बेलवा पालकधारी में मातम पसर गया है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. रामबहाल तीन भाइयों में सबसे छोटा था और अभी अविवाहित था. पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह हरिओम हिंदुस्तानी पार्टी में कलाकार का काम करता था.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के मुताबिक, जन्माष्टमी के बाद कुशीनगर में एक महीने तक डोल मेले का आयोजन होता है. परंपरागत झांकियों के साथ-साथ अब आर्केस्ट्रा और नाच-गाने के कार्यक्रम होते हैं. हादसे के वक्त भी मंच पर नाटक चल रहा था तो वहीं बगल के मंच पर डांसरों का कार्यक्रम चल रहा था.  

यह भी पढ़ें: रोजगार-इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलेगा एक साथ.. यहां बन रहा नया शहर, 2031 तक बदल जाएगा NCR का नक्शा

TAGS

Kushinagar Newsdola melaartist died in kushinagar stageartist who playes shiva diedCCTV footage

Trending news

Kushinagar News
'डोल मेला' में बड़ा हादसा, अचानक धड़ाम से गिरा, फिर कभी नहीं उठा महादेव बना कलाकार
Ayodhya news
जमीन की जंग में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने कुल्हाड़ी से बाप को उतारा मौत के घाट
kanpur latest news
घर पर बमबारी... कानपुर में बाइक सवार दबंगों का कोहराम, सामने आया दहशतभरा CCTV वीडियो
Hardoi News
घर बुलाया और काट दिया प्राइवेट पार्ट! प्रेमी के 'ब्लैकमेल' का लिया खौफनाक बदला
prayagraj news
पांच बलि देने का था इरादा… दादा ही बन बैठा पोते का काल
Sambhal Violence Report
हरिहर मंदिर के मिले साक्ष्य, निकलेगा बाबर का जिन्न, संभल दंगों की रिपोर्ट ने चौंकाया
Kanpur News
कानपुर में फर्जी दारोगा गिरफ्तार, पांच जिलों में फैला था नेटवर्क
Fatehpur News
गलत रिपोर्टिंग कर रहा था... जिला अस्पताल की लापरवाही पर भड़के कैबिनेट मंत्री
prayagraj news
बाढ़ ने प्रतियोगी छात्रों की बढ़ाई मुश्किलें, 10 हजार से ज्यादा पलायन को हुए मजबूर
jaunpur news
3 साल की बच्ची को नदी में फेंक खुद भी लगा दी छलांग, पति से नाराज महिला का खौफनाक कदम
;