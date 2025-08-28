Kushinagar News: 'डोल मेला' में बड़ा हादसा, अचानक धड़ाम से गिरा, फिर भगवान शंकर बने कलाकार की चली गई जान

Kushinagar News/प्रमोद कुमार: कुशीनगर डोल मेले में बड़ा हादसा हो गया है. यहां भगवान शंकर का किरदार निभा रहे कलाकार की मंच पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे मेले की खुशियों में मातम पसर गया. दरअसल, डोल मेले के दौरान कार्यक्रम का मंचन चल रहा था. तभी अचानक मंच पर महादेव का रोल प्ले कर रहा कलाकार गिर पड़ा.

मेले में मची अफरा-तफरी

देखते ही देखते मंच पर अफरा-तफरी मच गई. लोग मंच से कूदकर भागने लगे. फिर घायल कलाकार को आनन-फानन में स्थानीय सीएचसी लाया गया. जहां देखते ही डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक कलाकार का नाम रामबहाल था. हादसे के वक्त वह नंगे पैर था. जबकि, अन्य लोग जूते-चप्पल पहने थे.

कैसे हुई कलाकार की मौत?

कहा जा रहा है कि ट्रॉली पर लगे मंच के पाइप में करंट दौड़ रहा था. रामबहाल जैसे ही पाइप के संपर्क में आया, उसे करंट का तेज झटका लगा और वह वहीं गिर पड़ा. हादसे की खबर मिलते ही मृतक के गांव बेलवा पालकधारी में मातम पसर गया है. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. रामबहाल तीन भाइयों में सबसे छोटा था और अभी अविवाहित था. पिता की जिम्मेदारी उठाने के लिए वह हरिओम हिंदुस्तानी पार्टी में कलाकार का काम करता था.

जानकारी के मुताबिक, जन्माष्टमी के बाद कुशीनगर में एक महीने तक डोल मेले का आयोजन होता है. परंपरागत झांकियों के साथ-साथ अब आर्केस्ट्रा और नाच-गाने के कार्यक्रम होते हैं. हादसे के वक्त भी मंच पर नाटक चल रहा था तो वहीं बगल के मंच पर डांसरों का कार्यक्रम चल रहा था.

