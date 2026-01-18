Maharajganj Alert: रिपब्लिक डे पर 'हमले' की साजिश, इनपुट के बाद महाराजगंज में SSB और Police अलर्ट, सोनौली बॉर्डर पर निगरानी

Maharajganj Alert: गणतंत्र दिवस से पहले आतंकी हमले की साजिश के इनपुट के बाद महाराजगंज में SSB और Police अलर्ट मोड पर हैं. कड़ाके की ठंड और घने कोहरे में जवान पगडंडियों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं
Trending Photos
अमित त्रिपाठी/महराजगंज: गणतंत्र दिवस से पहले देश में आतंकी हमले की साजिश को देखते हुए सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो चुकी हैं. खुफिया एजेंसियों की मानें तो खालिस्तान समर्थक संगठन और बांग्लादेशी स्थित आतंकियों के द्वारा 26 जनवरी से पहले दिल्ली समेत कई शहरों में आतंकी साजिश के इनपुट के बाद से ही पूरे भारत में सुरक्षा एजेंसी को अलर्ट कर दिया गया है.
पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद
इस इनपुट के बाद से ही महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं और नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन जांच और तलाशी के बाद उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है.
सोनौली बॉर्डर पर निगरानी
एक तरफ जहां दिन के उजाले में एसएसबी के जवान सोनौली बॉर्डर पर नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन तलाशी के साथ-साथ सीसीटीवी कैमरे से भी नजर बनाए रखी हुई है तो वही रात के अंधेरे में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में भारत नेपाल सीमा के पगडंडियों पर पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कोई भी आतंकी इन खुली सीमा का फायदा उठाकर नेपाल से भारत में ना प्रवेश कर सके
हर आने जाने वाले की सघन चांच
जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पुलिस उपाधीक्षक अंकुर गौतम ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. महाराजगंज जनपद के नेपाल सीमा से लगे 84 किलोमीटर पर एसएसबी और पुलिस के जवान गस्त करते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही साथ नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन जांच के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है जिससे कोई भी आतंकी भारत में ना प्रवेश कर सके.
UP Rain Alert: 'कोल्ड डे' के डबल अटैक के बीच यूपी वालों पर तीसरी आफत का संकट, नोएडा से कानपुर तक गलन, प्रचंड ठंड के साथ बरसेंगे बादल!
Magh Mela Snan: माघ मेले का तीसरा शाही स्नान आज, मौनी अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब, 'हर-हर गंगे' से गूंज रही रेती, सुरक्षा चाक चौबंद