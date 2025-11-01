Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2984283
Zee UP-UttarakhandKushinagar

बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर का निधन, कुशीनगर ने खोया अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शक, जानें कब तक होंगे पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन

Kushinagar News: बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर के निधन की खबर से देश और विदेश में बौद्ध अनुयायियों में गहरा शोक फैल गया है. भदंत ज्ञानेश्वर का पार्थिव शरीर कुशीनगर के म्यांमार मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 01, 2025, 06:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

प्रमोद कुमार/कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर से बौद्ध भिक्षु संघ के संस्थापक अध्यक्ष और बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्मगुरु अग्ग महापंडित भदन्त ज्ञानेश्वर महास्थवीर का लखनऊ में निधन हो गया है. वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और लखनऊ के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली.

बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर का निधन 
उनके निधन की खबर से देश और विदेश में बौद्ध अनुयायियों में गहरा शोक फैल गया है. भदन्त ज्ञानेश्वर महास्थवीर का पार्थिव शरीर कुशीनगर के म्यांमार मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है. हजारों अनुयायी अपने गुरु के अंतिम दर्शन को पहुंच रहे हैं. मंदिर परिसर में बुद्ध सूक्त का पाठ लगातार जारी है. बौद्ध परंपरा के अनुसार 11 नवम्बर को उनके बताए गए स्थल पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. 

बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर के बारे में 
जानकारी के मुताबिक, बौद्ध धर्मगुरु भदंत ज्ञानेश्वर का जन्म वर्ष 1936 में बर्मा, यानी आज के म्यांमार में हुआ था. सन 1963 में वे भारत आए और कुशीनगर में बर्मा बुद्ध मंदिर की स्थापना की. वे जीवन भर बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार में समर्पित रहे. सन 1977 में उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हुई और तब से वे भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में ही रहे. बौद्ध धर्म में उनके योगदान के लिए म्यांमार सरकार ने वर्ष 2021 में उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान “अभिध्वजा महारथा गुरु” से अलंकृत किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि 
उन्होंने कुशीनगर में भव्य वर्मीज पैगोडा का निर्माण कराया जो आज अंतरराष्ट्रीय श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है. भदन्त ज्ञानेश्वर बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने करुणा, शांति और मैत्री के संदेश को विश्वभर में फैलाने में अहम भूमिका निभाई. उनके निधन पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती व अन्य राजनीतिक दलों ने X पर पोस्ट कर अपनी श्रद्धांजलि प्रगट की. 

11 नवंबर को होगा अंतिम संस्कार 
बता दें कि अग्ग महापंडित भदन्त ज्ञानेश्वर महास्थवीर के निधन से कुशीनगर ही नहीं बल्कि पूरा बौद्ध समुदाय एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक से वंचित हो गया है. देश और विदेश के हजारों अनुयायी अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने कुशीनगर पहुंच रहे हैं. 11 नवम्बर को पूरे विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : Kushinagar News: सड़क हादसे में नीतीश कटारा केस के दोषी सुखदेव पहलवान की मौत, 20 साल जेल में काटने के बाद हाल ही में हुआ था रिहा

TAGS

Bhadant Gyaneshwar

Trending news

Rambhadracharya
भारत में रहना है तो जय श्रीराम कहना होगा....रामभद्राचार्य के बयान पर UP में मचा बवाल
Gorakhpur News
रिटायरमेंट पर रोमांस! गोरखपुर में JE ने विदाई पार्टी में लगाए ठुमके
Taj Mahal
ताजमहल में फिर पढ़ी गई नमाज! सफेद टोपी में युवक का वीडियो वायरल, हिंदू संगठन भड़का
Jhansi News
ताउ-ताई ने ही की थी साहिल की हत्या! मासूम की आदतें नहीं थी पसंद.उतार दिया मौत के घाट
uttarakhand silver jubilee
'पीएम मोदी के दिल में बसता है उत्तराखंड',रजत जयंती पर सीएम धामी ने कही ये बड़ी बातें
Saharanpur news
सहारनपुर में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई,रिटायर्ड इंस्पेक्टर के घर,फार्म हाउस पर छापा
Varanasi News
दालमंडी में VDA की बड़ी कार्रवाई, 6 मस्जिद समेत 151 अवैध भवनों पर लटकी तलवार
lakhimpur kheri news
वाइल्‍ड लाइफ लवर के लिए गुड न्यूज, आज से खुल गया दुधवा टाइगर रिजर्व
prayagraj news
100 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड कासिफ! कुख्यात कादिर के संरक्षण में चला रहा था ठगी
Lucknow NR railway division
अब लखनऊ में गंगा पुल पर बढ़ेगी रफ्तार, डेढ़ महीने तक बाधित होंगी इस रूट की ट्रेंने