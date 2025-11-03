विदेशी फंडिंग पर शिकंजा, ब्रिटिश मौलाना पर FIR दर्ज, मदरसों और एनजीओ की मान्यता रद्द करने की मांग

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में विदेशी फंडिंग के जरिए मदरसों के लिए धन जुटाने के आरोप में ब्रिटिश नागरिक मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है.
Sant Kabir Nagar News/Neeraj Tripathi: यूपी के संतकबीरनगर जिले में विदेशों से मदरसों के लिए अवैध फंडिंग जुटाने के आरोप में ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है. रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने यह मुकदमा दर्ज कराया है. इसके साथ ही संबंधित मदरसों और एनजीओ की मान्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गई है.
क्या है पूरा मामला?
कोतवाली पुलिस ने विदेशी मुद्रा अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक, मौलाना शमशुल हुदा मूल रूप से जिले के देवरिया लाल गांव का रहने वाला है. वह पहले आजमगढ़ के एक अनुदानित मदरसे में आलिया शिक्षक के पद पर कार्यरत था. बताया जाता है कि वह वर्ष 2007 से 2017 तक बिना शासन की अनुमति के ब्रिटेन में रह रहा था और इसी दौरान उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी प्राप्त कर ली.
देश लौटने के बाद 2017 में उसने खलीलाबाद शहर के मोती नगर मोहल्ले में मदरसा कुल्लियातुल बनातिर रजविया की स्थापना की और इसके माध्यम से विदेशों से फंड जुटाने की गतिविधियां शुरू कीं.
विदेशों से फंडिंग जुटाने के आरोप
एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि मौलाना शमशुल हुदा ने ब्रिटेन, पाकिस्तान और अन्य देशों में संपर्कों के जरिए फंड इकट्ठा किया और उसे मदरसों और एनजीओ तक पहुंचाया. जांच में यह भी सामने आया कि उसने फंडिंग के नाम पर दलाली और कमीशन भी लिया. बताया जा रहा है कि उसने कुल्लियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और रजा फाउंडेशन नाम से दो एनजीओ बनाए थे, जिनके जरिए मदरसों के निर्माण और विदेशी धन के लेन-देन का कार्य किया जाता था.
एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने इन दोनों संस्थाओं की मान्यता रद्द करने और आगे की जांच के निर्देश दिए हैं. पुलिस अब विदेशी मुद्रा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे की विवेचना कर रही है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि एटीएस रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है. इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है. पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है.