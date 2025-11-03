Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2986674
Zee UP-UttarakhandKushinagar

विदेशी फंडिंग पर शिकंजा, ब्रिटिश मौलाना पर FIR दर्ज, मदरसों और एनजीओ की मान्यता रद्द करने की मांग

Sant Kabir Nagar News: संतकबीरनगर जिले में विदेशी फंडिंग के जरिए मदरसों के लिए धन जुटाने के आरोप में ब्रिटिश नागरिक मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 03, 2025, 04:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Case registered against British citizen Maulana
Case registered against British citizen Maulana

Sant Kabir Nagar News/Neeraj Tripathi: यूपी के संतकबीरनगर जिले में विदेशों से मदरसों के लिए अवैध फंडिंग जुटाने के आरोप में ब्रिटिश नागरिक मौलाना शमशुल हुदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. यह कार्रवाई एटीएस वाराणसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है. रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देश पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने यह मुकदमा दर्ज कराया है. इसके साथ ही संबंधित मदरसों और एनजीओ की मान्यता रद्द करने की भी सिफारिश की गई है.

क्या है पूरा मामला?
कोतवाली पुलिस ने विदेशी मुद्रा अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. जानकारी के मुताबिक, मौलाना शमशुल हुदा मूल रूप से जिले के देवरिया लाल गांव का रहने वाला है. वह पहले आजमगढ़ के एक अनुदानित मदरसे में आलिया शिक्षक के पद पर कार्यरत था. बताया जाता है कि वह वर्ष 2007 से 2017 तक बिना शासन की अनुमति के ब्रिटेन में रह रहा था और इसी दौरान उसने ब्रिटेन की नागरिकता भी प्राप्त कर ली.

देश लौटने के बाद 2017 में उसने खलीलाबाद शहर के मोती नगर मोहल्ले में मदरसा कुल्लियातुल बनातिर रजविया की स्थापना की और इसके माध्यम से विदेशों से फंड जुटाने की गतिविधियां शुरू कीं.

Add Zee News as a Preferred Source

विदेशों से फंडिंग जुटाने के आरोप 
एटीएस की जांच में खुलासा हुआ कि मौलाना शमशुल हुदा ने ब्रिटेन, पाकिस्तान और अन्य देशों में संपर्कों के जरिए फंड इकट्ठा किया और उसे मदरसों और एनजीओ तक पहुंचाया. जांच में यह भी सामने आया कि उसने फंडिंग के नाम पर दलाली और कमीशन भी लिया. बताया जा रहा है कि उसने कुल्लियातुल बनातिर रजविया एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी और रजा फाउंडेशन नाम से दो एनजीओ बनाए थे, जिनके जरिए मदरसों के निर्माण और विदेशी धन के लेन-देन का कार्य किया जाता था.

एटीएस की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने इन दोनों संस्थाओं की मान्यता रद्द करने और आगे की जांच के निर्देश दिए हैं. पुलिस अब विदेशी मुद्रा अधिनियम सहित अन्य धाराओं में दर्ज मुकदमे की विवेचना कर रही है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार मिश्र ने बताया कि एटीएस रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है. इसी के आधार पर कार्रवाई की गई है. पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है.

TAGS

Sant Kabir Nagar News

Trending news

Sant Kabir Nagar News
विदेशी फंडिंग पर शिकंजा, ब्रिटिश मौलाना पर FIR दर्ज
CM Yogi Adityanath
पप्पू, टप्पू और अप्पू...बिहार में आई तीन बंदरों की जोड़ी, विपक्ष पर बरसे सीएम योगी
Greater Noida news
व्हाट्सएप कॉल के जरिए ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खेल! रिटायर्ड अधिकारी से 75 लाख की ठगी
Igas-Budhi Diwali
पहाड़ के लोकपर्व हमारा गर्व...उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास पर मनाया गया इगास पर्व
Kanpur News
भैया, पत्नी को सरप्राइज देना है... सुनार से पान वाले कहीं दिल छूने वाली बात
Lucknow news
लखनऊ में आम के बाग में मिली महिला की लाश, रेप के बाद हत्या की आशंका
Saharanpur news
सहारनपुर में घुड़चढ़ी के दौरान बवाल! डीजे की आवाज को लेकर भिड़े दो समुदाय
Meerut News
ससुर जी! मैं बारात लेकर नहीं आऊंगा... दूल्हे के एक फोन कॉल से टूटा दुल्हन का सपना
jaunpur news
जौनुपर के नामी अस्पताल पर चला चाबुक, NOC में खामियां और बेसमेंट में अवैध संचालन
Etawah news
इटावा में नाबालिग छात्रा के सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का मामला,चार पर FIR