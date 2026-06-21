13 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत

जानकारी के मुताबिक, शेख फरेंदा ग्राम पंचायत का रहने वाला विकास कक्षा छठवीं का छात्र था. वह गांव के कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक जर्जर गेट भर भराकर नाबालिक बच्चों के ऊपर गिर गया. परिजन और ग्रामीण तुरंत 13 वर्षीय विक्की को मलबे से निकाल कर नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.