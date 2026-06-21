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अचानक भर भराकर गिरा अमृत सरोवर का गेट, मलबे में दबकर मासूम की मौत, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल

Maharajganj News: महराजगंज जिले के ग्राम सभा शेख फरेंदा में अमृत सरोवर का गेट अचानक गिर गया. जिसके मलबे के नीचे एक 13 वर्षीय मासूम दब गया और उसकी मौत हो गई. यह गेट वित्त वर्ष 2024- 25 में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपये की लागत से बना था. हादसे के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 21, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:52 AM IST
अचानक भर भराकर गिरा अमृत सरोवर का गेट, मलबे में दबकर मासूम की मौत, निर्माण गुणवत्ता पर उठे सवाल
Image Credit: Maharajganj News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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