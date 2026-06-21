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Maharajganj News/ अमित त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले के नौतनवा विकास खंड के ग्राम सभा शेख फरेंदा में बड़ा हादसा हो गया है. यहां अमृत सरोवर का गेट अचानक गिर गया. जिसके मलबे के नीचे एक 13 वर्षीय मासूम दब गया और उसकी मौत हो गई. अमृत सरोवर पर यह गेट वित्त वर्ष 2024- 25 में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपये की लागत से बना था.
13 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत
जानकारी के मुताबिक, शेख फरेंदा ग्राम पंचायत का रहने वाला विकास कक्षा छठवीं का छात्र था. वह गांव के कुछ लड़कों के साथ खेल रहा था, तभी अचानक जर्जर गेट भर भराकर नाबालिक बच्चों के ऊपर गिर गया. परिजन और ग्रामीण तुरंत 13 वर्षीय विक्की को मलबे से निकाल कर नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.
ग्रामीणों ने उठाए निर्माण कार्य पर सवाल
सोनौली थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने बताया कि परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है और वह किसी प्रकार की कानूनी कारवाई नहीं चाहते थे. इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए. गांव वालों का कहना है कि लाखों रुपए की लागत से पोखरी की सुंदरीकरण और गेट का निर्माण किया गया था. इसके बावजूद संरचना इतनी कमजोर निकली कि अचानक गेट गिर गई.
जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई
वहीं, इस हादसे के बाद जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम नौतनवा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है और तीन दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. जिलाधिकारी का कहना है कि अगर जांच में किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. जांच समिति में अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और जिला पंचायतराज अधिकारी शामिल हैं.
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