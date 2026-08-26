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नेपाल में जल प्रलय, UP में अलर्ट: महाराजगंज-कुशीनगर पर मंडराया बाढ़ का खतरा, एक्शन मोड में सीएम योगी!

CM Yogi on Nepal Flood: नेपाल में आई बाढ़ पर सीएम योगी ने चिंता जताई है. महाराजगंज और कुशीनगर जैसे यूपी के सीमावर्ती इलाकों में संकट की आशंका को देखते हुए सीएम ने प्रशासन के बाढ़ के हालात से निपटने की तैयारी के साथ अलर्ट रहने के निर्देश दिये हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 26, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 04:46 PM IST
नेपाल में जल प्रलय, UP में अलर्ट: महाराजगंज-कुशीनगर पर मंडराया बाढ़ का खतरा, एक्शन मोड में सीएम योगी!

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