/नेपाल में जल प्रलय, UP में अलर्ट: महाराजगंज-कुशीनगर पर मंडराया बाढ़ का खतरा, एक्शन मोड में सीएम योगी!

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लखनऊ/कुशीनगर: नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी चिंता बढ़ा दी है. नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. आशंका है कि बाढ़ के प्रभाव से दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है.
मुख्यमंत्री योगी नेपाल में आई बाढ़ पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी की भीषण बाढ़ से हुई क्षति अत्यंत चिंताजनक है. मुख्यमंत्री ने भगवान पशुपतिनाथ से सभी लोगों के सकुशल होने की प्रार्थना करते हुए यूपी के सीमावर्ती जिलों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
महराजगंज और कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट
नेपाल में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए महराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को संभावित जलस्तर वृद्धि पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. स्थानीय अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी, राहत एवं बचाव व्यवस्था को तैयार रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है.
नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही
नेपाल में बाढ़ का असर कई इलाकों में दिखाई दे रहा है. तेज बहाव के कारण पुल और सड़कें क्षतिग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं. कई स्थानों पर वाहन भी पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए. नदी किनारे बसे क्षेत्रों में नेपाली सेना को भी अलर्ट किया गया है.
नेपाल सरकार की ओर से भारत और चीन से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग के लिए संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आई है. वहीं, कुछ रिपोर्टों में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटकों के लापता होने की बात भी कही गई है. हालांकि, इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.
बिहार में भी बढ़ाई गई सतर्कता
नेपाल की बाढ़ को देखते हुए बिहार में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है. सीमा से सटे बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों में अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं. सीतामढ़ी और शिवहर में भी निगरानी बढ़ाई गई है.
फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रशासन की प्राथमिकता संभावित बाढ़ के प्रभाव से निपटने के लिए पहले से तैयारी करना और सीमावर्ती इलाकों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
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