/नेपाल में जल प्रलय, UP में अलर्ट: महाराजगंज-कुशीनगर पर मंडराया बाढ़ का खतरा, एक्शन मोड में सीएम योगी!

लखनऊ/कुशीनगर: नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में भी चिंता बढ़ा दी है. नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महराजगंज और कुशीनगर प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. आशंका है कि बाढ़ के प्रभाव से दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है.