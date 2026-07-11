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525 करोड़ से बदलेगी कुशीनगर की तस्वीर, सीएम योगी ने बड़ी सौगात

Kushinagar News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कुशीनगर में बुजुर्गों को सम्मानित करने के साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक व स्वीकृति पत्र भी वितरित किए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 11, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:02 PM IST
525 करोड़ से बदलेगी कुशीनगर की तस्वीर, सीएम योगी ने बड़ी सौगात
Image Credit: CM Yogi Adityanath

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