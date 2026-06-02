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सीएम योगी का बड़ा ऐलान, फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम अब होगा ‘पावागढ़’

 Kushinagar News: कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कुशीनगर के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के विकास के लिए खजाना खोल दिया. 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 02, 2026, 04:49 PM IST
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सीएम योगी का बड़ा ऐलान, फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम अब होगा ‘पावागढ़’

कुशीनगर न्यूज/प्रमोद कुमार गौर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कुशीनगर के तमकुहीराज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के विकास के लिए खजाना खोल दिया. इस दौरान उन्होंने करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने के साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा.

विकास और सुरक्षा का संकल्प
मुख्यमंत्री ने 424 करोड़ रुपये की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम बदलकर ‘पावागढ़’ करने की बड़ी घोषणा भी की. सीएम ने जोर देते हुए कहा कि कुशीनगर अब विकास का नया केंद्र बन रहा है. उन्होंने कानून व्यवस्था पर बात करते हुए कहा कि जिस तरह सरकार ने माफियाओं का खात्मा किया है, उसी तरह दिमागी बुखार जैसी बीमारियों पर भी प्रभावी नियंत्रण पाया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मच्छर बीमारी फैलाता था और माफिया बेरोजगारी, हमने दोनों का सफाया किया है.

मिसाइल से लेकर राम मंदिर तक की चर्चा
जनसभा के दौरान सीएम योगी ने रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि अब यूपी की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है. उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में अवैध हथियार बनते थे, लेकिन आज हम देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक मिसाइलें बना रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर निर्माण का श्रेय भाजपा सरकार को देते हुए कहा कि सदियों पुरानी इस समस्या का समाधान हमारी सरकार में ही संभव हो पाया. अयोध्या आज त्रेतायुग की यादें ताजा कर रही है.

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बदलेगी किसानों की तकदीर
सभा के बाद मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल के किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने में मील का पत्थर साबित होगा. सीएम ने स्पष्ट किया कि इसी शैक्षणिक सत्र से दाखिला प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और शुरुआती कुछ महीने विश्वविद्यालय का संचालन किराए के भवन में होगा.

कुशीनगर में विकास की नई रफ्तार
सीएम योगी ने कहा कि कुशीनगर से अब अराजकता का दौर खत्म हो चुका है. गोरखपुर-सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जैसे बड़े प्रोजेक्ट आने वाले समय में जिले की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे. उन्होंने अंत में जनता से विकास कार्यों को गति देने के लिए जनप्रतिनिधियों का समर्थन और आशीर्वाद मांगा.

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