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प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: कुशीनगर के सेवरही थाना क्षेत्र के पिपराघाट गांव के देवनारायण टोला में सोमवार शाम एक हैवानियत भरी घटना सामने आई. बेटियों के प्रेम प्रंसग से नाराज पिता ने दो नाबालिग बेटों की मदद से दोनों को लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला. देर रात चौकीदार की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दोनों नाबालिग भाइयों को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद से पिता के अलावा अन्य परिजन और पड़ोसी घर से भाग गए हैं. पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की जांच में जुटी है.
पढ़िए पूरा मामला
बताया जा रहा है कि पिपराघाट के देवनारायण टोला निवासी रामप्रसाद मल्लाह की बेटियों लाली (20) और शीला (18) का गांव के दो युवकों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों बहनें उनके साथ पिछले साल घर से भाग भी गई थीं. हालांकि करीब छह महीने पहले दोनों लौट आईं. जिसके बाद गांव वालों की मौजूदगी में पंचायत हुई. इसके बाद से वे अपने घर पर ही रह रही थीं.
पुलिस के अनुसार, रामप्रसाद ने सोमवार दोपहर करीब दो बजे अपने 14 और 12 साल के दो बेटों की मदद से दोनों बेटियों को कमरे में बंदकर दिया और लाठी डंडे से इतना पीटा कि दोनों की मौत हो गई. इसके बाद पिता घर से भाग गया, जबकि दोनों बेटे घर पर ही थे. शाम को गांव के चौकीदार पिंटू यादव को कहीं से घटना की भनक लगी तो उसने पुलिस को सूचना दी.पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर दोनों बहनों की खून से लथपथ लाश मिली। देर रात एएसपी सिद्धार्थ वर्मा, तमकुहीराज सीओ जयंत कुमार भी पहुंच गए और छानबीन की. फारेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया
अधिकारी का आधिकारिक बयान
घर के कमरे से दो सगी बहनों के शव बरामद हुए हैं. प्राथमिक जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में डंडे से पीटकर हत्या करने की बात सामने आ रही है. इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, तहरीर के आधार पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. दोनों बहनों का अलग-अलग लड़कों से बात होती थी। पिता ने मना किया पर वे नहीं मानी तो इस वारदात को अंजाम दिया गया। अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.
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