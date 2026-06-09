पुलिस के अनुसार, रामप्रसाद ने सोमवार दोपहर करीब दो बजे अपने 14 और 12 साल के दो बेटों की मदद से दोनों बेटियों को कमरे में बंदकर दिया और लाठी डंडे से इतना पीटा कि दोनों की मौत हो गई. इसके बाद पिता घर से भाग गया, जबकि दोनों बेटे घर पर ही थे. शाम को गांव के चौकीदार पिंटू यादव को कहीं से घटना की भनक लगी तो उसने पुलिस को सूचना दी.पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर दोनों बहनों की खून से लथपथ लाश मिली। देर रात एएसपी सिद्धार्थ वर्मा, तमकुहीराज सीओ जयंत कुमार भी पहुंच गए और छानबीन की. फारेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया