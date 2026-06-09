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घर के कमरे में मिलीं दो सगी बहनों की लाश, प्रेम प्रसंग के विवाद में पिता और भाइयों पर ही पीट-पीटकर हत्या का आरोप!

Kushinagar News: यूपी के कुशीनगर में लोक-लाज कहें या झूठी शान, दो सगी बहनों की जिंदगी को उनके ही घर में बेरहमी से खत्म कर दिया गया. पढ़िए खबर

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 09, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:17 AM IST
घर के कमरे में मिलीं दो सगी बहनों की लाश, प्रेम प्रसंग के विवाद में पिता और भाइयों पर ही पीट-पीटकर हत्या का आरोप!
Image Credit: kushinagar news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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