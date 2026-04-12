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प्रेमी को जेल से छुड़ाने की जिद में नाबालिग प्रेमिका चढ़ी मोबाइल टॉवर, इलाके में मचा हड़कंप

 Kushinagar News: कुशीनगर जिले में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. यह मामला विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही नगर का है,

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 12, 2026, 08:06 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

कुशीनगर न्यूज/प्रमोद कुमार गौर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक नाबालिग लड़की अपने प्रेमी को जेल से छुड़ाने की मांग को लेकर मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. यह मामला विशुनपुरा थाना क्षेत्र के दुदही नगर का है, जहां इस घटना को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई. 

क्या हैं पूरा मामला ? 
बताया जा रहा है कि दो दिन पहले ही पुलिस ने लड़की के प्रेमी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. प्रेमी की गिरफ्तारी से नाराज नाबालिग लड़की ने विरोध जताते हुए यह खतरनाक कदम उठा लिया. वह अचानक इलाके में लगे एक ऊंचे मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई और वहां से अपने प्रेमी को रिहा करने की मांग करने लगी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और अन्य राहत टीमों ने मिलकर लड़की को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू कर दिए. अधिकारियों द्वारा लगातार लड़की को समझाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वह सुरक्षित नीचे आ सके. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लड़की काफी देर तक टॉवर पर डटी रही और बार-बार अपने प्रेमी को निर्दोष बताते हुए उसे छोड़ने की मांग करती रही. इस दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

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अधिकारियों का कहना है ? 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला संवेदनशील है क्योंकि इसमें नाबालिग शामिल है और आरोप गंभीर हैं. उन्होंने बताया कि लड़की को सुरक्षित नीचे उतारना प्राथमिकता है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही, कानून के तहत आगे की कार्रवाई भी जारी है. फिलहाल प्रशासन की मुस्तैदी से स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और मौके पर भीड़ न लगाएं, ताकि राहत कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए.

प्रेमी भी चड़ा टावर 
वही, इटावा जनपद के थाना बसरेहर इलाके के अंतर्गत नई बस्ती में लोगों में हंगामा तब मच गया जब एक प्रेमी एक ऊंचे टावर पर चढ़ गया इस मामले में बताया जा रहा है प्रेमी की प्रेमिका को उसके पिता द्वारा नजरबंद कर दिया गया तभी नाराज प्रेमी गांव में लगे ऊंचे टावर पर चढ़ गया प्रेमी विकास भवन में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात है करीब एक घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन प्रेमी नहीं माना तभी मौके पर पहुंची प्रेमिका के समझाने और साथ रहने की बात पर प्रेमी टावर से नीचे उतरा उसके बाद पुलिस ने दोनों को अपने साथ थाने ले जाकर पूछताछ में जुटी है.

 

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