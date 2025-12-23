Advertisement
देवर से विधवा के अवैध संबंध... 26 दिन बाद गन्ने के खेत में मिला कंकाल, जानें कैसे खुला हत्याकांड का राज

Kushinagar Crime News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 26 दिन से लापता एक विधवा महिला का कंकाल मिला. पुलिस ने जब इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ना शुरू किया तो नाजायज रिश्ते और भरोसे के कत्ल की ऐसी कहानी का खुलासा हुआ जिसे जान हर कोई सन्न रह गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Dec 23, 2025, 10:15 PM IST
देवर से विधवा के अवैध संबंध... 26 दिन बाद गन्ने के खेत में मिला कंकाल, जानें कैसे खुला हत्याकांड का राज

प्रमोद कुमार गोंड/कुशीनगर : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 26 दिन से लापता एक विधवा महिला का कंकाल मिला. पुलिस ने जब इस हत्याकांड की कड़ियां जोड़ना शुरू किया तो नाजायज रिश्ते और भरोसे के कत्ल की ऐसी कहानी का खुलासा हुआ जिसे जान हर कोई सन्न रह गया. 

 

खबर लिखी जा रही है....

TAGS

Kushinagar NewsUP Crime news

