जवाब नहीं दे पाए आरोपी

मौके पर मौजूद लोगों और चालक से जब तहसीलदार ने सवाल-जवाब किए, तो वे इस बात का कोई पुख्ता और कानूनी जवाब नहीं दे पाए कि सरकारी चावल को बीच रास्ते में निजी वाहन में क्यों बदला जा रहा था. ट्रक में सरकारी चावल की लगभग 120 बोरियां लदी हुई थीं. खाद्य एवं रसद विभाग की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि की है कि यह अनाज सरकारी कोटे का था जिसे अवैध तरीके से निजी वाहन में स्थानांतरित किया जा रहा था.