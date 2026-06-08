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कुशीनगर न्यूज/प्रमोद कुमार गौर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. हाल ही में कसया थाना क्षेत्र के बरवा जंगल के पास एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सरकारी राशन वितरण व्यवस्था की सुरक्षा और निगरानी के दावों की पोल खोल दी है. यहां रात के अंधेरे में सरकारी चावल की बोरियों को एक ट्रक से दूसरी निजी ट्रॉली में शिफ्ट किया जा रहा था.
क्या है पूरा मामला?
रविवार की शाम, जब पूरा इलाका शांत था, बरवा जंगल के पास एक सुनसान जगह पर कुछ लोग एक ट्रक से राशन की बोरियां उतार रहे थे. इन बोरियों को एक निजी ट्रैक्टर-ट्रॉली में लादा जा रहा था. यह संदिग्ध गतिविधि देखकर स्थानीय लोगों को शंका हुई और उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को दी. मौके की नजाकत को देखते हुए कसया के तहसीलदार धर्मवीर सिंह तुरंत वहां पहुंचे और कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया.
जवाब नहीं दे पाए आरोपी
मौके पर मौजूद लोगों और चालक से जब तहसीलदार ने सवाल-जवाब किए, तो वे इस बात का कोई पुख्ता और कानूनी जवाब नहीं दे पाए कि सरकारी चावल को बीच रास्ते में निजी वाहन में क्यों बदला जा रहा था. ट्रक में सरकारी चावल की लगभग 120 बोरियां लदी हुई थीं. खाद्य एवं रसद विभाग की टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और प्रारंभिक जांच में यह पुष्टि की है कि यह अनाज सरकारी कोटे का था जिसे अवैध तरीके से निजी वाहन में स्थानांतरित किया जा रहा था.
सिस्टम की खामियों पर उठते सवाल
यह घटना केवल एक चोरी का मामला नहीं है, बल्कि यह उस बड़ी व्यवस्था पर सवाल है जो गरीबों का निवाला उन तक पहुंचाने के लिए बनी है. करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद, यदि सरकारी अनाज खुलेआम इस तरह बदला जा रहा है, तो स्पष्ट है कि निगरानी तंत्र में कहीं न कहीं बड़ी चूक है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में राशन माफिया सक्रिय हैं और लंबे समय से इस तरह की अनियमितताएं चल रही हैं.
प्रशासन की अगली कार्रवाई
फिलहाल, प्रशासन ने इस मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. तहसीलदार और खाद्य विभाग की टीम राशन की बोरियों की गिनती कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह राशन कहां से आया था और इसे कहाँ ले जाया जा रहा था. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.