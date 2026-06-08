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कुशीनगर में सरकारी राशन की हेराफेरी का खुलासा: ट्रक से निजी ट्रॉली में शिफ्ट हो रहा था अनाज

Kushinagar News: कुशीनगर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. हाल ही में कसया थाना क्षेत्र के बरवा जंगल के पास एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने सरकारी राशन वितरण व्यवस्था की सुरक्षा और निगरानी के दावों की पोल खोल दी है

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 08, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 12:21 PM IST
कुशीनगर में सरकारी राशन की हेराफेरी का खुलासा: ट्रक से निजी ट्रॉली में शिफ्ट हो रहा था अनाज

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