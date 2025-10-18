चाइनीज़ लाइटों की चमक में मिट्टी के दीयों की लौ मंद पड़ी, कुम्हारों के घरों में छाई उदासी

Kushinagar/Pramod Kumar Gaur: दीपावली का पर्व नजदीक है. हर घर में सजावट की तैयारियां जोरों पर हैं. कहीं रंगोली बन रही है, कहीं रोशनी के इंतजाम हो रहे हैं. लेकिन इसी रौनक के बीच एक तबका ऐसा भी है जिसके घरों में इस बार खुशियों की जगह मायूसी का माहौल है. ये हैं वे कुम्हार, जो पीढ़ियों से मिट्टी के दीए बनाकर दीपावली की असली रौशनी का हिस्सा रहे हैं.

बदलते बाजार ने बुझा दी कुम्हारों की उम्मीदें

कभी दीपावली से पहले कुम्हारों के घरों में चाक लगातार घूमता था. मिट्टी के दीयों की खुशबू गलियों में फैलती थी. लेकिन अब बाजार की तस्वीर बदल चुकी है.चाइनीज़ झालरें, इलेक्ट्रिक लाइटें और एलईडी सीरीज़ ने परंपरागत दीयों की जगह ले ली है. लोग सुविधा और चमक-दमक के आगे परंपरा को भूलते जा रहे हैं. इससे कुम्हारों की बिक्री में भारी गिरावट आई है और उनकी मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही है.

हमारे दीए तो अब कोई पूछता ही नहीं कुम्हारों की व्यथा

स्थानीय कुम्हार कहते हैं, “पहले दीपावली से एक महीने पहले ऑर्डर मिल जाते थे, अब तो दीयों की बिक्री बहुत कम हो गई है.पहले जो घर 100 दीए लेते थे, अब सिर्फ 10 लेते हैं.कुम्हारों का कहना है कि चाइनीज़ लाइटें भले ही सस्ती हों, लेकिन वे दीपावली की आत्मा नहीं जगा पातीं.मिट्टी के दीयों की गरमाहट, उसकी खुशबू और उसकी परंपरा ही असली रोशनी देती है.

परंपरा बचाने की जरूरत , ‘एक दिया परंपरा के नाम’

कुम्हारों की अपील दिल को छू लेने वाली है। वे कहते हैं कि अगर हर घर इस दीपावली सिर्फ एक मिट्टी का दिया भी जलाए, तो न सिर्फ परंपरा जिंदा रहेगी, बल्कि सैकड़ों कुम्हार परिवारों की दीपावली सच में रोशन हो जाएगी.

असली दीपावली मिट्टी की खुशबू से रोशन हो हर घर

बाजार की चकाचौंध के बीच जरूरत है उस असली दीपावली को याद करने की, जो मिट्टी की सोंधी महक और हाथों की मेहनत से जगमगाती थी. इस बार जब आप अपने घर को रोशनी से सजाएं, तो एक दिया उन हाथों के नाम भी जलाएं, जिनसे मिट्टी में से रौशनी का जन्म होता है.