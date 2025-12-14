कागजों में विकास, जमीन पर घोटाला, कुशीनगर में पंचायतों में बड़ा खुलासा

kushinagar News/प्रमोद कुमार गौर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में गांवों के विकास के नाम पर हुए बड़े खेल ने प्रशासन और जनता दोनों को झकझोर कर रख दिया है. 30 ग्राम पंचायतों में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वित्तीय वर्ष 2023-24 की लेखा परीक्षा में सरकारी धन के व्यापक दुरुपयोग, नियमों की खुली अनदेखी और कागजों तक सिमटे विकास की पोल खुल गई है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने सभी संबंधित ग्राम प्रधानों एवं ग्राम सचिवों को नोटिस जारी कर दो माह के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

कैसे हुआ खुलासा?

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (सहकारी समितियां एवं पंचायतें) कुशीनगर द्वारा कराई गई ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार दुदही, खड्डा, रामकोला, कप्तानगंज, पडरौना, फाजिलनगर, तमकुही, सेवरही, विशुनपुरा और नेबुआ नौरंगिया विकासखंडों की 30 ग्राम पंचायतों में 3,950 रुपये से लेकर 30 लाख 65 हजार रुपये से अधिक तक की अनियमितताएं पाई गई हैं. इन पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन के दुरुपयोग, नियमों की अनदेखी और वित्तीय गड़बड़ियों को अधिभार प्रतिवेदन में दर्ज किया गया है.

जिलाधिकारी ने दी चेतावनी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयसीमा में स्पष्टीकरण न देने अथवा असंतोषजनक जवाब मिलने की स्थिति में दोषी ग्राम प्रधानों और सचिवों से संबंधित धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति की जाएगी, साथ ही जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

डीएम महेन्द्र सिंह का बयान

डीएम महेन्द्र सिंह तंवर ने कहा कि सरकारी धन के दुरुपयोग पर जिले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई गई है. सभी ग्राम प्रधानों के स्पष्टीकरण की गहन जांच के बाद नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. डीएम के सख्त रुख से जिले के ग्राम प्रधानों में हड़कंप मच गया है.

