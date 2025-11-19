Advertisement
UP के इस जिले में रबी की बुवाई के लिए किसान परेशान, बीज और खाद की लगा रहे गुहार

Kushinagar News: कुशीनगर में रबी-जायद बुआई शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को बीज और खाद नहीं मिल पा रही. विभाग उपलब्धता के दावे कर रहा है, जबकि गोदामों और उर्वरक केंद्रों पर स्टॉक खत्म है. कमी से किसानों की बुआई में देरी और परेशानी बढ़ी है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 19, 2025, 11:45 AM IST
UP के इस जिले में रबी की बुवाई के लिए किसान परेशान, बीज और खाद की लगा रहे गुहार

कुशीनगर न्यूज/ प्रमोद कुमार गौड़  : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में धान की कटाई के बाद किसान तेजी से रबी और जायद की फसलों की बुआई में जुट गए हैं. खेत तैयार हैं और किसान समय पर बुआई के लिए बीज व उर्वरकों की तलाश में हैं.  इस बीच कृषि विभाग दावा कर रहा है कि जनपद में किसानों के लिए बीज और उर्वरक की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है. 

क्या है पूरी बात 
कृषि विभाग के अनुसार जनपद को 11 हजार कुंतल गेहूं और 350 कुंतल सरसों का बीज आवंटित हुआ है, जिसका वितरण किसानों को 50% सब्सिडी पर किया जा रहा है. इसके अलावा रबी सीजन की बुआई के लिए 17 हजार मीट्रिक टन फास्फेटिक खाद की आवश्यकता के मुकाबले 14 हजार मीट्रिक टन खाद उपलब्ध हो चुकी है.बाकी बचे 3 हजार मीट्रिक टन खाद के कुछ दिनों में आने की बात कही गई है. विभाग यह भी दावा करता है कि गेहूं की बुआई के 25 दिन बाद की जरूरत के लिए 16 हजार मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक भी सुनिश्चित कर लिया गया है.

जमीनी सच्चाई, बीज गोदाम खाली, खाद केंद्रों पर स्लिप चिपकी
कई सरकारी बीज गोदामों पर किसान घंटों लाइन में लगते हैं, लेकिन उन्हें बताया जा रहा है कि गोडाउन में बीज उपलब्ध नहीं है.उर्वरक केंद्रों की हालत भी कुछ ऐसी ही है. कई केंद्रों पर फास्फेटिक खाद की अनुपलब्धता को लेकर 'खाद नहीं है' जैसी पर्चियां चिपका दी गई हैं.

किसानों का कहना है कि विभाग सिर्फ कागजों पर उपलब्धता दिखा रहा है, जबकि उन्हें असल में कुछ नहीं मिल पा रहा. समय पर खाद व बीज न मिलने से बुआई में देरी की आशंका बढ़ रही है, जिसका सीधा असर उपज पर पड़ेगा।

किसानों में नाराज़गी, तैयारियों पर संकट
खाद और बीज की कमी के कारण किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कई किसानों ने बताया कि वे कई दिनों से गोदामों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है.  स्थिति यह है कि बुआई का समय निकलता जा रहा है और खेत तैयार होने के बावजूद किसान परेशान हैं.

TAGS

Kushinagar News

