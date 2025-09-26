Maharajganj News: ड्रोन की अफवाह पर चली गोली, दो बहनों और महिला को लगी गोली, गांव में दहशत

Maharajganj/Amit Tripathi: महाराजगंज जनपद के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में बीती रात अचानक अफवाह ने पूरे गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया. गांव में किसी ने ड्रोन और चोर दिखने की बात कह दी, जिसके बाद लोग अफरा-तफरी में इधर-उधर भागने लगे. इसी दौरान हुई अनहोनी ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया.

लाइसेंसी बंदूक से चली गोली

अफवाह के बीच गांव निवासी गौतम सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया. अचानक चली गोली से समीप में खड़े पितांबर की दो बेटियां प्रतिमा और ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं गांव की महिला सीता देवी भी गोली लगने से घायल हो गई. चीख-पुकार के बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस और परिजनों ने पहुँचाया अस्पताल

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची. परिजनों और पुलिस की मदद से तीनों घायलों को महाराजगंज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की देखरेख में घायलों का इलाज जारी है. गोली लगने से घायल दोनों बहनों और महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा

घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा भी मौके पर पहुँचे.उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और घटना की जानकारी ली.उन्होंने बताया कि आरोपी गौतम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है

गांव में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि अफवाह के कारण ऐसी बड़ी घटना घटित हुई. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

यह भी पढ़ें:Uttarakhand Weather Update: सुबह हो या शाम फिर बरसेंगे मेघ, सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, जानें कब विदा होगा मॉनसून?

