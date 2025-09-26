Advertisement
Maharajganj News: ड्रोन की अफवाह पर चली गोली, दो बहनों और महिला को लगी गोली, गांव में दहशत

Maharajganj News: महाराजगंज  में ड्रोन-चोर की अफवाह के बीच गांव निवासी ने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया. गोली लगने से दो बहनों और एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:29 AM IST
Maharajganj/Amit Tripathi: महाराजगंज जनपद के सिंदुरिया थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर गांव में बीती रात अचानक अफवाह ने पूरे गांव में तनाव का माहौल पैदा कर दिया. गांव में किसी ने ड्रोन और चोर दिखने की बात कह दी, जिसके बाद लोग अफरा-तफरी में इधर-उधर भागने लगे. इसी दौरान हुई अनहोनी ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया.

लाइसेंसी बंदूक से चली गोली
अफवाह के बीच गांव निवासी गौतम सिंह ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया. अचानक चली गोली से समीप में खड़े पितांबर की दो बेटियां प्रतिमा और ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गईं. वहीं गांव की महिला सीता देवी भी गोली लगने से घायल हो गई. चीख-पुकार के बाद ग्रामीणों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी.

पुलिस और परिजनों ने पहुँचाया अस्पताल
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची. परिजनों और पुलिस की मदद से तीनों घायलों को महाराजगंज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की देखरेख में घायलों का इलाज जारी है. गोली लगने से घायल दोनों बहनों और महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है.

पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा
घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा भी मौके पर पहुँचे.उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और घटना की जानकारी ली.उन्होंने बताया कि आरोपी गौतम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है

गांव में दहशत का माहौल
इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि अफवाह के कारण ऐसी बड़ी घटना घटित हुई. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

