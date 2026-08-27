नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक से संकट! पानी बढ़ने से कुशीनगर और महाराजगंज अलर्ट; NDRF/SDRF तैनात

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कुशीनगर/प्रमोद कुमार: नेपाल में ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ से नारायणी (गंडक) नदी का जलस्तर बढ़ने से कुशीनगर और महाराजगंज भी अलर्ट पर हैं. वाल्मीकि बैराज से करीब ढाई से तीन लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना जताई गई है. खतरे को देखते हुए डीएम और एसपी ने नदी के उस पार के संवेदनशील गांवों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. मौके पर SDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है.
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण
संभावित खतरे को देखते हुए कुशीनगर प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक ने खड्डा क्षेत्र के दर्जनों तटवर्ती इलाकों में बसे गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया. नदी के दूसरे छोर पर बसे दर्जनों गांवों की भी अधिकारियों ने जानकारी ली. डीएम ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उन्हें सतर्क रहने की अपील की. लोगों से नदी के आसपास जाने से बचने और पशुओं को भी निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है. साथ ही प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.
SDRF/NDRF की कई टीम तैनात
संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए SDRF और NDRF की कई टीम को भी मौके पर तैनात कर दिया गया है. राहत और बचाव के जरूरी उपकरणों के साथ टीम को अलर्ट मोड में रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके. अधिकारियों को संवेदनशील गांवों में लगातार निगरानी रखने और नदी के जलस्तर में होने वाले बदलाव की तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन का दावा है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है.
SDRF इंचार्ज ने बताया कि नदी का जलस्तर पर बढ़ता है तो उनकी टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है. उनकी टीम में गोताखोर भी हैं और उनके पास राहत और बचाव कार्य के लिए पर्याप्त संसाधन हैं.
ज़ी मीडिया की टीम ने हालात का जायजा लिया
ज़ी मीडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया, फिलहाल स्थिति सामान्य है, फिर भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. बाढ़ चौकी से लेकर बाढ़ राहत, निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की गई है. प्रशासन ने नारायणी नदी के दूसरी छोर पर बसे आधा दर्जन गांवों में चौकसी बढ़ा दी हैं, जिनमें शिवपुर, मरिचहवा, नारायणपुर, हरिहरपुर, बसंतपुर, बकुलादहा व अन्य गांव शामिल हैं. राजस्व टीम लेकर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती इन इलाकों में प्रशासन द्वारा की गई है.