नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक से संकट! पानी बढ़ने से कुशीनगर और महाराजगंज अलर्ट; NDRF/SDRF तैनात

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण

संभावित खतरे को देखते हुए कुशीनगर प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक ने खड्डा क्षेत्र के दर्जनों तटवर्ती इलाकों में बसे गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया. नदी के दूसरे छोर पर बसे दर्जनों गांवों की भी अधिकारियों ने जानकारी ली. डीएम ने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और उन्हें सतर्क रहने की अपील की. लोगों से नदी के आसपास जाने से बचने और पशुओं को भी निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा गया है. साथ ही प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करें.