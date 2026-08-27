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नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक से संकट! पानी बढ़ने से कुशीनगर और महाराजगंज अलर्ट; NDRF/SDRF तैनात

Kushinagar on Alert: नेपाल के रसुवा जिले में चीन-तिब्बत सीमा से सटे इलाके में भारी बारिश के बाद ग्लेशियर जनित झील फटने से आई बाढ़ ने नेपाल से सटे सीमावर्ती इलाकों की चिंता बढ़ा दी है. वाल्मीकि बैराज से दो लाख पचास हजार से तीन लाख क्यूसेक तक पानी डिस्चार्ज होने की आशंका है, जिससे नारायणी नदी का जलस्तर भी बढ़ सकता है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 27, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 04:02 PM IST
नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक से संकट! पानी बढ़ने से कुशीनगर और महाराजगंज अलर्ट; NDRF/SDRF तैनात

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