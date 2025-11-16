Advertisement
Zee UP-UttarakhandKushinagar

‘शादी करो, नहीं तो चौखट पर जान दे दूंगी’… प्रेमी के घर के बाहर 5 दिन से अनशन पर बैठी प्रेमिका, इंस्टाग्राम वाला इश्क बना इम्तिहान!

kushinagar News: कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर शुरू हुआ प्यार अब विवाद में बदल गया है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि युवती पिछले 5 दिनों से अपने प्रेमी के घर के बाहर अनशन पर बैठी है. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:50 PM IST
प्रेमी के घर के बाहर बैठी प्रेमिका
प्रेमी के घर के बाहर बैठी प्रेमिका

kushinagar News/प्रमोद कुमार: सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मोहब्बत अब गांव में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है. गोरखपुर की 18 वर्षीय युवती, जिसने कुशीनगर के युवक से इंस्टाग्राम पर प्यार किया था, अब उसी प्रेम की लड़ाई लड़ रही है. शादी से इनकार के बाद युवती पिछले पांच दिनों से गांव में युवक के घर के बाहर अनशन पर बैठी है. 

कहां की है ये घटना? 
दरअसल, ये घटना नौरंगिया थाना क्षेत्र के सौरहा बुजुर्ग गांव  की बताई जा रही है.  युवती का आरोप है कि युवक ने पहले प्यार जताया, शादी का भरोसा दिया, और डेढ़ साल की इस रिश्ते में कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए लेकिन जब बात शादी पर आई तो युवक पीछे हट गया.  

5 दिन से घर के बाहर धरने पर बैठी युवती
धरने पर बैठी युवती ने भावुक होकर कहा कि हम दोनों डेढ़ साल से एक-दूसरे को चाहते हैं. शादी का वादा करके उसने मेरे साथ संबंध बनाए. पहले वह तैयार था, पर अब साफ इनकार कर दिया. मैं जब तक न्याय नहीं पाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी. नहीं तो चौखट पर जान दे दूंगी.  शादी से इनकार के बाद युवती पिछले 5 दिनों से युवक के घर के बाहर अनशन पर बैठी है.  

युवती विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है.बता दें कि युवती के अचानक घर के बाहर धरने पर बैठने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, युवक और उसका परिवार घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं. स्थानीय लोग इस पूरे प्रकरण पर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है. 

