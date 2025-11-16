‘शादी करो, नहीं तो चौखट पर जान दे दूंगी’… प्रेमी के घर के बाहर 5 दिन से अनशन पर बैठी प्रेमिका, इंस्टाग्राम वाला इश्क बना इम्तिहान!

kushinagar News/प्रमोद कुमार: सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक मोहब्बत अब गांव में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है. गोरखपुर की 18 वर्षीय युवती, जिसने कुशीनगर के युवक से इंस्टाग्राम पर प्यार किया था, अब उसी प्रेम की लड़ाई लड़ रही है. शादी से इनकार के बाद युवती पिछले पांच दिनों से गांव में युवक के घर के बाहर अनशन पर बैठी है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना नौरंगिया थाना क्षेत्र के सौरहा बुजुर्ग गांव की बताई जा रही है. युवती का आरोप है कि युवक ने पहले प्यार जताया, शादी का भरोसा दिया, और डेढ़ साल की इस रिश्ते में कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए लेकिन जब बात शादी पर आई तो युवक पीछे हट गया.

5 दिन से घर के बाहर धरने पर बैठी युवती

धरने पर बैठी युवती ने भावुक होकर कहा कि हम दोनों डेढ़ साल से एक-दूसरे को चाहते हैं. शादी का वादा करके उसने मेरे साथ संबंध बनाए. पहले वह तैयार था, पर अब साफ इनकार कर दिया. मैं जब तक न्याय नहीं पाऊंगी, यहीं बैठी रहूंगी. नहीं तो चौखट पर जान दे दूंगी. शादी से इनकार के बाद युवती पिछले 5 दिनों से युवक के घर के बाहर अनशन पर बैठी है.

Add Zee News as a Preferred Source

युवती विशेष समुदाय से ताल्लुक रखती है.बता दें कि युवती के अचानक घर के बाहर धरने पर बैठने से गांव में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, युवक और उसका परिवार घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं. स्थानीय लोग इस पूरे प्रकरण पर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है.

और पढे़ं: साहब! मेरे पति का डेथ सर्टिफिकेट बना दीजिए… पर अधिकारियों ने जीवित महिला का ही बना दिया मृत्यु प्रमाण पत्र, अब काट रही है दफ्तर के चक्कर

Bahraich News: हत्या या आत्महत्या! होटल में मिली युवक की लाश, महिला व बच्चा फरार, पुलिस जांच में जुटी