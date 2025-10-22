Kushinagar News: ढाई साल की मासूम से हैवानियत, दुष्कर्म के बाद खून से लथपथ हालत में फेंका, पढ़िए कैसे दरिंदे ने बनाया शिकार?

Kushinagar Crime News: कुशीनगर से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है. यहां महज ढाई साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत हुई है. ये गंदी हरकत किसी और ने नहीं बल्कि मासूम के ही रिश्तेदार ने की है. आरोपी रिश्तेदार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया. वहीं, मासूम की हालत गंभीर बनी हुई हैं.

मासूम के साथ हुई हैवानियत

यह खौफनाक वारदात खड्डा थाना क्षेत्र के एक गांव में की है. मानवता को शर्मसार करने वाली ये वारदात जैसे ही सामने आई, वैसे ही इलाके में हड़कंप मच गई. इस घटना में मासूम बच्ची के साथ उसके फूफा ने ही दुष्कर्म किया है. जानकारी के मुताबिक, मासूम की मां खेतों की ओर गई हुई थी और जब वह घर लौटी तो नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

मासूम खून से लथपथ हालत में पड़ी थी. परिजन तत्काल मासूम को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फूफा मौके से फरार हो गया. अब पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

