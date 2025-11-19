Advertisement
Zee UP-UttarakhandKushinagar

गोरखपुर फोरलेन हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बर्थडे मनाकर लौट रहे पांच दोस्तों की कार पलटी, दो दोस्तों की गई जान

Gorakhpur News: कुशीनगर के हाटा इलाके से आए पांच दोस्त बर्थडे पार्टी मनाकर अपने साथी को घर छोड़ने के लिए गोरखपुर को लौट रहे थे. एम्स थाना क्षेत्र के NH28 पर स्थित रामपुर बुजुर्ग के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सामने जा रही किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:50 PM IST
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में बर्थडे पार्टी से लौट रहे पांच दोस्तों की कार फोरलेन हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई. तेज रफ्तार कार किसी अज्ञात वाहन से टकर गई. हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई. तीन घायल हो गए. तीनों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. 

जन्मदिन मनाकर गोरखपुर लौट रहे थे पांच दोस्त 
गोरखपुर पुलिस ने बताया कि कुशीनगर के हाटा इलाके से आए पांच दोस्त बर्थडे पार्टी मनाकर अपने साथी को घर छोड़ने के लिए गोरखपुर को लौट रहे थे. एम्स थाना क्षेत्र के NH28 पर स्थित रामपुर बुजुर्ग के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सामने जा रही किसी अज्ञात वाहन से इतनी जोरदार टकराई कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद कार के आगे के दोनों एयरबैग भी खुल गए थे बावजूद इसके दो युवकों की जान नही बच सकी. 

फोरलेन हाईवे पर मची चीख पुकार 
हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. कार में मौजूद बर्थडे बॉय अमन और उसके दोस्त नीलेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. जबकि दिलीप, सिद्धार्थ और अंकित को गंभीर हालत में अस्पताल भेजा गया है. स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. कार की खिड़कियां तोड़कर घायलों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल भेजा गया. 

सीसीटीवी खंगाले जा रहे 
थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और किस वाहन से टक्कर हुआ, इसके लिए पूरे रास्ते के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं. जल्द ही आरोपित वाहन की पहचान कर ली जाएगी. घायलों को उचित इलाज के निर्देश दिए गए हैं. परिजनों का सूचना दे दी गई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

