/खेत की सफाई के दौरान मिला प्राचीन खजाना! ग्रामीणों में मची छीना-झपटी, सूचना मिलते ही पुलिस ने संभाला मोर्चा
खेत की सफाई के दौरान मिला प्राचीन खजाना! ग्रामीणों में मची छीना-झपटी, सूचना मिलते ही पुलिस ने संभाला मोर्चा
Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देहात इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खेत की सफाई के दौरान प्राचीन खजाना निकल आया. देखते ही देखते ग्रामीणों छीना-झपटी करने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किये.
प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.
प्रमोद कुमार गौड़/कुशीनगर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देहात इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खेत की सफाई के दौरान प्राचीन खजाना निकल आया. देखते ही देखते ग्रामीणों छीना-झपटी करने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किये.