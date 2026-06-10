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खेत की सफाई के दौरान मिला प्राचीन खजाना! ग्रामीणों में मची छीना-झपटी, सूचना मिलते ही पुलिस ने संभाला मोर्चा

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के देहात इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब खेत की सफाई के दौरान प्राचीन खजाना निकल आया. देखते ही देखते ग्रामीणों छीना-झपटी करने लगी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात काबू में किये.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 10, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:57 PM IST
खेत की सफाई के दौरान मिला प्राचीन खजाना! ग्रामीणों में मची छीना-झपटी, सूचना मिलते ही पुलिस ने संभाला मोर्चा
Image Credit: कुशीनगर

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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