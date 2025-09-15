Kushinagar News: कुशीनगर में दो अवैध मदरसों पर बुलडोज़र की तैयारी, प्रशासन ने कसा शिकंजा

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सरकारी जमीन पर कब्जा कर संचालित हो रहे दो मदरसों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट में जमीन का मालिकाना हक राजस्व विभाग के नाम होने की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि अवैध निर्माण को जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा. इस कार्यवाही से पूरे इलाके में हलचल मच गई है

सरकारी जमीन पर कब्जा

मिली जानकारी के अनुसार, इन दोनों मदरसों का निर्माण कई साल पहले सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से किया गया था. ग्रामीणों की शिकायत पर जब राजस्व विभाग ने जांच की तो पाया गया कि मदरसों के पास जमीन के किसी भी तरह के कागजात नहीं हैं.वहीं, राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज है.

प्रशासन की सख्ती

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को रिपोर्ट सौंपने के बाद स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द अवैध निर्माण हटाया जाए. साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कब्जाधारी स्वेच्छा से निर्माण नहीं हटाते हैं तो बुलडोज़र चलाकर कार्रवाई की जाएगी.

इलाके में चर्चा और विरोध की आशंका

इस खबर के फैलते ही क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कई ग्रामीण प्रशासन की कार्रवाई का स्वागत कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग विरोध की आशंका भी जता रहे हैं. पुलिस और प्रशासन ने स्थिति पर नज़र बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है.

सरकार का संदेश

योगी सरकार पहले से ही अवैध कब्जों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. हाल के वर्षों में कई जिलों में सरकारी और सार्वजनिक जमीन से अवैध कब्जे हटाए जा चुके हैं. कुशीनगर का यह मामला भी उसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

