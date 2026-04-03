काशी-अयोध्या को टक्कर देगा कुशीनगर! 3000 करोड़ के से बदलेगी जिले की तस्वीर, बनेगा पर्यटन का नया केंद्र

kushinagar International Buddhist Conclave 2026: भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर से इस बार आस्था के साथ-साथ विकास की एक नई कहानी लिखी गई. इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्क्लेव-2026 का समापन ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर हुआ, जहां धर्म, संस्कृति और निवेश तीनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई. तीन दिनों तक चले इस भव्य आयोजन में 2,300 से अधिक बौद्ध श्रद्धालुओं और विशेषज्ञों की मौजूदगी ने इसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दे दिया. थाईलैंड, जापान, म्यांमार, भूटान और नेपाल जैसे देशों से आए 300 से ज्यादा विदेशी मेहमानों ने कुशीनगर की आध्यात्मिक विरासत को करीब से महसूस किया. यहां पहुंचे 2,000 से अधिक भिक्षु, विद्वान और नीति-निर्माताओं ने बौद्ध पर्यटन को नई दिशा देने पर गहन चर्चा की.

3000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

कॉन्क्लेव के दौरान पर्यटन क्षेत्र में करीब 3,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव सामने आए. होटल-रिजॉर्ट, रियल एस्टेट, बायो-सीएनजी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े निवेशकों ने रुचि दिखाई. इसके अलावा, कुशीनगर में दो नए टाउनशिप विकसित करने की योजना पर भी चर्चा हुई, जो शहर के बुनियादी ढांचे को नई दिशा दे सकती है.

पर्यटन के साथ विकास का मॉडल

कार्यक्रम में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि बौद्ध पर्यटन को केवल तीर्थयात्रा तक सीमित न रखकर इसे सांस्कृतिक आदान-प्रदान, स्थानीय व्यापार और सतत विकास से जोड़ा जाए. कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से बेहतर हुई कनेक्टिविटी को भी प्रमुख उपलब्धि के रूप में पेश किया गया, जिससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है.

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सरकार का बड़ा दावा

प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह कॉन्क्लेव उत्तर प्रदेश को वैश्विक बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने में सफल रहा है. उन्होंने बताया कि इन निवेश प्रस्तावों से पर्यटन, होटल, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में तेजी आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

बौद्ध सर्किट की बढ़ती लोकप्रियता

अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात के अनुसार, उत्तर प्रदेश का बौद्ध सर्किट लगातार मजबूत हो रहा है. वर्ष 2025 में प्रदेश के छह प्रमुख बौद्ध स्थलों पर 82 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है. इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्क्लेव-2026 ने कुशीनगर को आस्था के साथ-साथ निवेश और विकास का भी प्रमुख केंद्र बना दिया है. आने वाले समय में यह क्षेत्र वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर और मजबूती से उभर सकता है.

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