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कुशीनगर वालों के लिए GOOD NEWS! 200 करोड़ में बनेंगी दो हाईटेक टाउनशिप, युवाओं को मिलेगा रोजगार

kushinagar News: कुशीनगर को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के आधुनिक शहर के रूप में पहचान मिलने जा रही है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जिले के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से दो हाईटेक आवासीय टाउनशिप विकसित करने की बड़ी पहल शुरू हो गई है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: May 30, 2026, 05:48 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

kushinagar News: भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर को आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जिले में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से दो हाईटेक आवासीय टाउनशिप विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. कुशीनगर विशेष विकास प्राधिकरण (कसाडा) इस परियोजना की डीपीआर तैयार कर रहा है.

प्रशासन का दावा है कि इन टाउनशिप के बनने से कुशीनगर को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शहरी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि केवल नई टाउनशिप बना देने से शहर की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा. आज भी जिले के कई इलाकों में सड़क, जलनिकासी, पेयजल और रोजगार जैसी बुनियादी चुनौतियां मौजूद हैं.

कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने के बाद क्षेत्र में निवेश और आबादी बढ़ने की संभावनाएं तेज हुई हैं. इसी को देखते हुए सरकार सुनियोजित आवासीय विकास पर जोर दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि नई टाउनशिप में चौड़ी सड़कें, पार्क, बेहतर ड्रेनेज सिस्टम, आधुनिक बाजार और व्यावसायिक परिसर विकसित किए जाएंगे.

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हालांकि, लोगों की नजर अब घोषणाओं से ज्यादा उनके क्रियान्वयन पर है. पूर्व में भी कई विकास योजनाएं कागजों पर तेजी से आगे बढ़ीं, लेकिन जमीन पर उनकी रफ्तार अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखी. ऐसे में यह परियोजना भी तभी सफल मानी जाएगी, जब इसका लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे और स्थानीय युवाओं को रोजगार के वास्तविक अवसर मिलें.

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के अनुसार, यह परियोजना शासन की प्राथमिकता में है और इसे जल्द धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. यदि योजना समयबद्ध तरीके से पूरी होती है, तो कुशीनगर धार्मिक पर्यटन की पहचान के साथ-साथ आधुनिक शहरी विकास का भी नया उदाहरण बन सकता है.  

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