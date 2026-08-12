/₹2 करोड़ का पोर्टेबल हॉस्पिटल बना खंडहर, जंग खा रहीं मशीनें, बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट; राजनीति और अनदेखी की भेंट चढ़ा

अपनी बदहाली का रोना रो रहा अस्पताल

आपको बता दें, जून 2026 में खड्डा के पूर्व विधायक जटा शंकर त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक समेत वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर अस्पताल के संसाधनों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिसके बाद क्या जांच हुई यह अभी तक सामने नहीं आया. बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपयों की लागत से बना यह पोर्टेबल हॉस्पिटल की सुविधाओं का लाभ आज तक कितने ग्रामीणों को मिला? यह ज़ी मीडिया की पड़ताल से साफ हो गया. हॉस्पिटल के वार्ड में धूल और धूल से सने मरीजों के बिस्तर और झाड़ियों से पटा परिसर और टूटे दरवाजे खुद अपनी बदहाली का रोना रो रही हैं.