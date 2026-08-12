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₹2 करोड़ का पोर्टेबल हॉस्पिटल बना खंडहर, जंग खा रहीं मशीनें, बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट; राजनीति और अनदेखी की भेंट चढ़ा

Kushinagar Portable Hospital: कुशीनगर के अति पिछड़े इलाके के दूर-दराज के गांवों में रहने वालों को बेहतर अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के लिए करोड़ी की लागत से पोर्टेबल हॉस्पिटल बना, लेकिन यूपी सरकार की यह योजना आज धूल फाक रही है. पढ़िए ज़ी मीडिया की यह ग्राउंड रिपोर्ट...

Written ByPooja Singh
Published: Aug 12, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:55 PM IST
₹2 करोड़ का पोर्टेबल हॉस्पिटल बना खंडहर, जंग खा रहीं मशीनें, बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट; राजनीति और अनदेखी की भेंट चढ़ा
Image Credit: Kushinagar Portable Hospital

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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