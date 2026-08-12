/₹2 करोड़ का पोर्टेबल हॉस्पिटल बना खंडहर, जंग खा रहीं मशीनें, बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट; राजनीति और अनदेखी की भेंट चढ़ा

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Kushinagar Portable Hospital /प्रमोद कुमार: कुशीनगर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 72 बेड का पोर्टेबल हॉस्पिटल छितौनी की तस्वीरें सामने आई हैं. यह खड्डा क्षेत्र के छितौनी न्यू PHC अस्पताल परिसर में स्थित हैं. इस हॉस्पिटल को न्यू PHC के बगल में इसलिए बनाया गया, ताकि यहां के ग्रामीणों को 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर जिला मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल जाने की जरूरत न पड़े और न ही 100 किलोमीटर दूर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाना पड़े.
सरकारी अस्पताल हुआ बदहाली का शिकार
सरकार की पहल तो कबीले तारीफ थी, लेकिन यह सेवा कभी धरातल पर उतर ही नहीं पाई. आज हालत यह है कि 5 सालों से यह पोर्टेबल हॉस्पिटल खंडहर में तब्दील हो रहा. मशीनें जंग खा रही है तो कुछ सामान चोरी हो चुके हैं. परिसर में झाड़ियां उगी हैं. हॉस्पिटल के अंदर पड़े बेड टूट रहे है तो बिस्तर फट रहे हैं. जो उपकरण लगाए गए हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके. दरवाजे टूट चुके हैं. AC तोड़ दिए गए हैं. यहां तक कि ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हैं, न तो यह ऑक्सीजन पोर्टेबल हॉस्पिटल को दे पाया और न ही कभी न्यू सरकारी अस्पताल PHC को यह ऑक्सीजन दे पाया.
कई संसाधनों की सुरक्षा भगवान भरोसे
ऑक्सीजन गेट पर जो ताला लगा था, वह भी जंग खा चुका है. जबकि, अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर लटके दो ताले भी जंग खा चुके हैं. बिजली आपूर्ति ठप है. जनरेटर खस्ताहाल हो चुका है. पोर्टेबल हॉस्पिटल का आइसोलेशन वार्ड और ICU वार्ड में लगाए गए एयर कंडीशनर, पंखे समेत कई संसाधनों की सुरक्षा भगवान भरोसे हैं. जबकि कुछ वार्डों के रखे सामान चोरी हो रहे हैं.
कभी शुरू नहीं हुआ ये हॉस्पिटल-ग्रामीण
बता दें, कोविड के दौर में खड्डा के पूर्व विधायक जटाशंकर त्रिपाठी की पहल से उत्तर प्रदेश सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा 2 करोड़ से अधिक रुपयों के सहयोग से इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया था. बनने के कुछ महीनों बाद इसे जिला प्रशासन को हस्तांतरित किया गया. जिसके बाद इसे छितौनी न्यू PHC अस्पताल को सौंप दिया गया, जिसके बाद यह अस्पताल कभी मरीजों की सेवाओं में लाया नहीं गया, न ही कभी कोई स्टाफ नियुक्त हुआ, लेकिन इस हॉस्पिटल को कागजों में कुछ दिनों तक OPD चलाई गई, लेकिन ग्रामीण इससे इनकार कर रहे हैं.
क्या है फार्मासिस्ट का दावा?
यहां तैनात फार्मासिस्ट एसके तिवारी दावा करते है कि OPD कुछ महीनों तक चलाई गई, लेकिन तस्वीरें बया कर रही है, यहां कभी कोई ऐसी सेवा शुरू ही नहीं हुई. इसके बनने के बाद इस हॉस्पिटल का कभी उद्धघाटन हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस पूर्व विधायक की पहल पर यह हॉस्पिटल बना उनका टिकट कट गया और विधायक विवेकानंद पांडे बन गए, जिसके बाद यह हॉस्पिटल राजनीति का शिकार तो हुआ ही, उसके साथ ही प्रशासन भी लापरवाह हो गया. इतना ही नहीं उसके बाद न्यू PHC अस्पताल में तैनात कर्मचारी की अनदेखी की वजह से आज यह अस्पताल धूल फाक रहा हैं.
अपनी बदहाली का रोना रो रहा अस्पताल
आपको बता दें, जून 2026 में खड्डा के पूर्व विधायक जटा शंकर त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक समेत वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर अस्पताल के संसाधनों की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया, जिसके बाद क्या जांच हुई यह अभी तक सामने नहीं आया. बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों रुपयों की लागत से बना यह पोर्टेबल हॉस्पिटल की सुविधाओं का लाभ आज तक कितने ग्रामीणों को मिला? यह ज़ी मीडिया की पड़ताल से साफ हो गया. हॉस्पिटल के वार्ड में धूल और धूल से सने मरीजों के बिस्तर और झाड़ियों से पटा परिसर और टूटे दरवाजे खुद अपनी बदहाली का रोना रो रही हैं.
अब सवाल उठता है कि आखिरकार सरकारी धन की ऐसी बर्बादी क्यों? जब इस बदहाली पर संबधित विभाग से पूछा गया तो कोई भी जिम्मेदार अधिकारी कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस बदहाली का जवाब शायद न तो स्थानीय विधायक के पास है और ही शासन प्रशासन के पास.
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