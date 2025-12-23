Advertisement
Zee UP-UttarakhandKushinagar

ये तो गजब हो गया! 'मुर्दा' को 26 साल बाद आया लाखों के बकाया बिजली बिल का नोटिस, देखकर भौचक्का रह गया परिवार

Kushinagar News:  बिजली विभाग की लापरवाही सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे. आरोप है कि कुशीनगर के कसया विद्युत उपकेंद्र ने मृत व्यक्ति के नाम से बिजली कनेक्शन दे दिया और लाखों के बकाए बिल का नोटिस भेज दिया.

Dec 23, 2025
कुशीनगर/प्रमोद कुमार गोंड: यूपी के कुशीनगर जिले से बिजली विभाग की एक और बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. यह लापरवाही आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे. आरोप है कि कुशीनगर के कसया विद्युत उपकेंद्र ने मृत व्यक्ति के नाम से बिजली कनेक्शन दे दिया और फिर 26 साल बाद 4 लाख 2 हजार रुपए के बकाए का रिकवरी नोटिस भी थमा दिया.मृतक के नाम से बिजली कनेक्शन और फिर 4 लाख 2 हजार का रुपए का बिल पाकर परिवार परेशान है.

जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल कसया के भलूही मदारी पट्टी निवासी नरेंद्र नाथ द्विवेदी के नाम से जारी एक विद्युत कनेक्शन पर 26 साल बाद 4 लाख 2 हजार 386 रुपये बकाए का नोटिस भेजा गया, जबकि संबंधित उपभोक्ता की मृत्यु 2 फरवरी 1989 को ही हो चुकी है. नरेंद्र नाथ द्विवेदी के नाम से 30 दिसंबर 1999 को बिजली कनेक्शन दर्शाया गया है, जबकि उनकी मृत्यु उससे 10 साल पहले ही हो चुकी थी.

दूसरा कनेक्शन दिखाकर थमाया भारी भरकम बिल
हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों में न तो कोई नियमित बिजली बिल भेजा गया और न ही विभाग ने कभी जांच की. अचानक 20 नवंबर 2025 को 4 लाख 2 हजार 386 रुपये का बकाया नोटिस जारी कर दिया गया. परिजनों ने बताया कि स्वर्गीय नरेंद्र नाथ द्विवेदी ने 1988 में एक अलग बिजली कनेक्शन लिया था, जो आज भी विधिवत रूप से संचालित है और उसी का नियमित बिल भी जमा किया जा रहा है. इसके बावजूद मृत व्यक्ति के नाम पर दूसरा कनेक्शन दिखाकर भारी बकाया थमा दिया गया.

चर्चा का विषय बना मामला, सिस्टम पर उठे सवाल
मामला तब सामने आया जब गांव में बिजली विभाग द्वारा कैंप लगाया गया, जहां मृतक के पुत्र सुनील द्विवेदी को उक्त कनेक्शन से संबंधित आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) का पेपर थमा दिया गया. इससे परिवार में हड़कंप मच गया. बकाए का नोटिस मिलने के बाद परिवार परेशान है. हालाकि विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने पर उन्होंने भी प्रारंभिक जांच में इसे बिजली विभाग की स्पष्ट चूक माना है. साथ ही आश्वासन दिया है कि मामले को दुरुस्त कर गलत बकाया निरस्त किया जाएगा. लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी चूक विभाग से कैसे हो गई. यह मामला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

यह भी पढ़ें - देवरिया और महराजगंज को बड़ी राहत! अब पासपोर्ट के लिए नहीं करनी पड़ेगी लंबी दौड़

 

