प्यार, विवाद या कोई और राज? सुबह-सुबह गोलियों की आवाज से कांपा गांव, साली और जीजा की मौत ने छोड़े कई सवाल

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ससुराल पहुंचे एक युवक ने अपनी ही साली को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया. इस दर्दनाक घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. आखिर इस दोहरे गोलीकांड की वजह क्या रही, फिलहाल यह बड़ा सवाल बना हुआ है.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडीला बुजुर्ग गांव की बताई जा रही है. जहां सुबह के वक्त अचानक गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर युवक और युवती खून से लथपथ शव पड़े मिले.बताया जा रहा है कि युवक ने पहले अपनी साली को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मृतक युवक की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी जितेंद्र प्रजापति के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक वह अपने ससुराल बसडीला बुजुर्ग आया हुआ था. बताया जा रहा है कि मृतका युवती रिश्ते में उसकी साली थी और पिछले साल ही उसकी बड़ी बहन से जितेंद्र की शादी हुई थी. घटना की सूचना मिलते ही तमकुहीराज पुलिस मौके पर पहुंच गई. प्रभारी निरीक्षक गिरजेश उपाध्याय पुलिस टीम के साथ जांच पड़ताल में जुटे रहे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के पीछे की वजह पुलिस तलाश में जुटी है.

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फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. रिश्तों के बीच हुई इस खौफनाक वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर युवक ने इस कदम को क्यों उठाया, क्या दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था या फिर कोई और वजह… पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है.

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