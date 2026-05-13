Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3215393
Zee UP-UttarakhandKushinagar

प्यार, विवाद या कोई और राज? सुबह-सुबह गोलियों की आवाज से कांपा गांव, साली और जीजा की मौत ने छोड़े कई सवाल

Kushinagar News:  कुशीनगर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जीजा ने अपनी ही साली को गोली मार दी इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा दिया. बता दें कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 13, 2026, 11:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ससुराल पहुंचे एक युवक ने अपनी ही साली को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया. इस दर्दनाक घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. आखिर इस दोहरे गोलीकांड की वजह क्या रही, फिलहाल यह बड़ा सवाल बना हुआ है.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बसडीला बुजुर्ग गांव की बताई जा रही है.  जहां  सुबह के वक्त अचानक गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीण जब मौके पर पहुंचे तो घर के अंदर युवक और युवती खून से लथपथ शव पड़े मिले.बताया जा रहा है कि युवक ने पहले अपनी साली को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, मृतक युवक की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी जितेंद्र प्रजापति के रूप में हुई है. 

जानकारी के मुताबिक वह अपने ससुराल बसडीला बुजुर्ग आया हुआ था. बताया जा रहा है कि मृतका युवती रिश्ते में उसकी साली थी और पिछले साल ही उसकी बड़ी बहन से जितेंद्र की शादी हुई थी. घटना की सूचना मिलते ही तमकुहीराज पुलिस मौके पर पहुंच गई. प्रभारी निरीक्षक गिरजेश उपाध्याय पुलिस टीम के साथ जांच पड़ताल में जुटे रहे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना के पीछे की वजह पुलिस तलाश में जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. रिश्तों के बीच हुई इस खौफनाक वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर युवक ने इस कदम को क्यों उठाया, क्या दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद था या फिर कोई और वजह… पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है.

और पढे़ं: अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ गए प्रतीक यादव, सियासी परिवार के इकलौते बिजनेसमैन, जानें नेटवर्थ का पूरा ब्यौरा

आगरा रोडवेज में भ्रष्टाचार का 'शॉर्टकट': चेकिंग के नाम पर वसूली और अपनों को बचाने का खेल
 

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Kushinagar News

Trending news

Agra News
आगरा रोडवेज में भ्रष्टाचार: चेकिंग के नाम पर वसूली और अपनों को बचाने का खेल
jalaun news
जालौन में पारिवारिक कलह के बाद विवाहिता ने लगाई फांसी, इलाके में सनसनी
Greater Noida news
नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान अब जेब पर नहीं भारी! इंडिगो और अकासा ने गिराए दाम
gonda news
हरियाणा की बेटियों ने गोंडा में गाड़ा झंडा, नेशनल रैंकिंग कुश्ती में जीते 61 मेडल
Lucknow news
प्रतीक यादव की मौत पर सीएम योगी से लेकर भाई अखिलेश यादव ने क्या कहा?
Prateek Yadav Death
प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? कहां थी पत्नी अपर्णा,सिविल हॉस्पिटल के CMS ने क्या कहा!
up breaking news
Prateek Yadav Death Live​: अपर्णा यादव पहुंची लखनऊ, प्रतीक यादव का बेड रूम सील, पुलिस के कब्जे में CCTV और DVR; यहां पढ़िए हर अपडेट्स
Prateek Yadav Death
मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन,लखनऊ के अस्पताल में तोड़ा दम
Up Accidents
चीख-पुकार में बदली शहनाइयां! सड़क किनारे पलटी तेज रफ्तार पिकअप, हादसे में 3 की मौत
Ghaziabad Police Encounter
कैश वैन लूट के 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर,दोनों पर था 1-1 लाख का इनाम,3 पुलिसवाले घायल