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कुशीनगर/प्रमोद कुमार: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में एक बैनर फाड़ने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बुजुर्ग की मौत के बाद संवेदनशील मामला बन गया है. परिजनों ने दूसरे समुदाय के युवकों पर मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष का दावा है कि बुजुर्ग की मौत बिजली के करंट लगने से हुई. घटना के बाद दो गांवों में तनाव है जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.
कहां का है ये मामला?
दरअसल, ये मामला चौरा खास थाना क्षेत्र के मंगूरी पट्टी गांव का है. मृतक 65 वर्षीय रामभजन गिरी तमकुहीराज थाना क्षेत्र के बिहार बुजुर्ग गांव के दीप राय टोला के निवासी बताए जा रहे हैं. वह मंगूरी पट्टी में किराना की दुकान चलाते थे. जानकारी के मुताबिक, उनके गांव में महायज्ञ का आयोजन चल रहा था और यज्ञ से जुड़े बैनर व लाउडस्पीकर लगाए गए थे. आरोप है कि मंगलवार रात कुछ युवक इन्हीं बैनर को फाड़ने लगे थे. इसे देखकर रामभजन गिरी ने विरोध किया.
इलाके में तनाव का माहौल
परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, कई थानों की फोर्स और PAC मौके पर पहुंची. देर रात पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का दौरा किया जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलेगा राज
हालांकि मामले में दूसरा पक्ष अलग दावा कर रहा है. उनका कहना है कि बुजुर्ग की मौत मारपीट से नहीं बल्कि बिजली के करंट लगने से हुई है. ऐसे में मौत की असली वजह अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगी,बुजुर्ग के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम गठित की गई हैं, वीडियो ग्राफी की निगरानी में बुजुर्ग का पोस्टमार्टम किया जाएगा और मौत की असल वजहों को पुलिस साफ कर पाएंगी,फिलहाल मंगूरी पट्टी और बिहार बुजुर्ग दोनों गांवों में बुजुर्ग की मौत के बाद तनाव का माहौल है.
पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और किसी भी अफवाह से बचने की अपील भी कर रही है, पुलिस की माने तो गांव में जो बैनर फाड़ने की बात कही जा रही है, वह एक बाइक एजेंसी के विज्ञापन से जुड़ा बैनर है जिसे फाड़ा गया हैं,जिसका वीडियो भी सामने आया हैं, पुलिस बुजुर्ग की मौत के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है,जिनमें तीन नाबालिग लड़के है, जिनमे साहिल,आसिफ और कादिर है,जबकि बुजुर्ग के मौत मामले में रामेश्वर गुप्ता को भी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं.
पुलिस की शुरुवाती जांच में कोई धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने से इनकार कर रही है और एक बाइक एजेंसी से जुड़े बैनर को फाड़ने की बात कह रही हैं,फिलहाल मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते पुलिस धार्मिक उन्माद फैलाने कि कोशिश करने वाले और विज्ञापन बैनर को धार्मिक पोस्टर बैनर की बात कह अफवाह फैलाने वालों की भी पुलिस जांच कर रही हैं. घटना स्थल का जब ग्राउंड जीरो से पड़ताल किया गया तो जानकारी मिली कि मृतक के दुकान की छत पर यज्ञ कार्यक्रम को लेकर लाउड स्पीकर भी लगाया है और दुकान के बाहर बैनर भी लगाए गए थे.