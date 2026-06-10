पुलिस की शुरुवाती जांच में कोई धार्मिक पोस्टर फाड़े जाने से इनकार कर रही है और एक बाइक एजेंसी से जुड़े बैनर को फाड़ने की बात कह रही हैं,फिलहाल मामला दो समुदायों से जुड़ा होने के चलते पुलिस धार्मिक उन्माद फैलाने कि कोशिश करने वाले और विज्ञापन बैनर को धार्मिक पोस्टर बैनर की बात कह अफवाह फैलाने वालों की भी पुलिस जांच कर रही हैं. घटना स्थल का जब ग्राउंड जीरो से पड़ताल किया गया तो जानकारी मिली कि मृतक के दुकान की छत पर यज्ञ कार्यक्रम को लेकर लाउड स्पीकर भी लगाया है और दुकान के बाहर बैनर भी लगाए गए थे.