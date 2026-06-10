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करंट या मारपीट? बुजुर्ग की मौत का क्या है असली सच? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकीं निगाहें

Kushinagar Elderly Death Case: कुशीनगर जिले में बैनर फाड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई. परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया है, जबकि दूसरे पक्ष ने करंट लगने से मौत होने का दावा किया है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 10, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:13 PM IST
करंट या मारपीट? बुजुर्ग की मौत का क्या है असली सच? पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकीं निगाहें
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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