अब जीने की इच्छा नहीं... पत्नी के अत्याचार से टूटे इंजीनियर पति ने मौत को लगाया गले, रुला देगा 1.5 मिनट का वीडियो

नागेंद्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: गोरखपुर में एक इंजीनियर की आत्महत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है. कुशीनगर निवासी इंजीनियर का शव एम्स थाना क्षेत्र के कुसम्ही जंगल में पेड़ से लटकता हुआ मिला है. मरने से पहले इंजीनियर ने एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी पर संगीन आरोप लगाया है. वीडियो बनाते हुए उसने अपनी पत्नी पर उत्पीड़न और मुकदमे से परेशान करने का आरोप लगाया है. युवक का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है.

मध्य प्रदेश में इंजीनियर था

गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र स्थित कुसम्ही जंगल में बुढ़िया माता मंदिर के पास उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पहचान कराने की कोशिश की. मृतक की पहचान कुशीनगर जिले के कसया थाना क्षेत्र के वेलवा पलकधारी गांव निवासी 33 वर्षीय प्रद्युम्न कुमार यादव के रूप में हुई. वह मध्य प्रदेश की एक निजी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था.

2017 में हुई थी शादी

परिजनों के मुताबिक, प्रद्युम्न की शादी वर्ष 2017 में तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के सोहाग गांव निवासी अर्पिता यादव से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. मामला इतना बढ़ा कि पत्नी ने दहेज उत्पीड़न और भरण-पोषण का मुकदमा दर्ज करा दिया. दोनों के बीच पारिवारिक न्यायालय में केस चल रहा था. परिजनों का आरोप है कि बार-बार कोर्ट की तारीख और पारिवारिक तनाव की वजह से प्रद्युम्न मानसिक दबाव में था.

Add Zee News as a Preferred Source

डेढ़ मिनट का वीडियो वायरल

मौत से पहले प्रद्युम्न का करीब डेढ़ मिनट का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में वह खुद को जिंदगी से हार चुका बताते हुए पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहा है. उसने कहा कि वह पत्नी के अत्याचार से टूट चुका है और अब जीने की इच्छा नहीं बची है. वीडियो में उसने माता-पिता से माफी मांगी और बड़े भाई से परिवार का ख्याल रखने की अपील की. वीडियो वायरल होने के बाद उसके परिचितों ने पुलिस को सूचना देकर बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

पुलिस वीडियो की सत्यता की जांच कर रही

सीओ गीडा योगेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की भी जांच कराई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.