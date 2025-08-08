प्रमोद कुमार/कुशीनगर: यूपी के कुशीनगर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही देखने को म‍िली है. यहां साफ सफाई का काम करने वाली दाई ने बच्‍चे को ग्‍लूकोज चढ़ा दी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकार‍ियों के हाथ पांव फूलने लगे.

कुशीनगर के दुदही सीएचसी का मामला

दरअसल, यह पूरा मामला दुदही सीएचसी का है. यहां सपना वर्मा नाम की दाई साफ सफाई का काम करती हैं. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वार्ड में भर्ती मासूमों को खुद ग्लूकोज चढ़ा रही है. वार्डबॉय गायब हैं नर्स भी नहीं दिख और डॉक्टर का कोई अता-पता नहीं. ऐसे में दाई का काम करने वाली सपना मरीज की देखभाल कर रही हैं. वीडियो में दिख रहा है कि सपना वार्ड में पहुंचती है और एक मासूम को ग्‍लूकोज चढ़ाने लगती हैं.

लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है

दुदही सीएचसी पर तैनात सपना वर्मा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यहां इलाज के नाम पर मरीजों की किस्मत के साथ खेला जा रहा है?. वार्ड में न डॉक्टर की निगरानी, न मेडिकल स्टाफ की मौजूदगी, ये लापरवाही कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है.

जिम्‍मेदार कुछ भी कहने से बच रहे

जब इस लापरवाही पर अस्पताल प्रशासन से बात करनी चाही, तो सीएचसी प्रभारी कैमरे के सामने आने से बचते रहे. हालांकि, ऑफ रिकॉर्ड ये कहा गया कि “मामले की जांच होगी”…लेकिन सवाल ये है कि जांच के नाम पर फिर कितने दिन टाल दिया जाएगा.

