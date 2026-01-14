Advertisement
Zee UP-UttarakhandKushinagar

कुशीनगर में ग्राम पंचायत में लाखों का घोटाला, बिना सड़क बने उड़ाए गए सरकारी पैसे!

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:29 PM IST
kushinagar news (सांकेतिक फोटो)
kushinagar news (सांकेतिक फोटो)

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: कुशीनगर जिले से भ्रष्टाचार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है,जो सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती है.यहाँ बिना सड़क बनाए ही सड़क निर्माण पूरा दिखाकर लाखों रुपये का भुगतान करा लिया गया.फर्जी तस्वीरें, फर्जी रिपोर्ट और अधिकारियों की कथित मिलीभगत से सरकारी धन की खुली लूट की गई. पूरा मामला सामने आने के बावजूद अब तक न जांच हुई और न ही किसी पर कार्रवाई, आख़िर क्यों?

सरकारी पैसे के बंदरबांट का आरोप
पूरा मामला कुशीनगर जिले के खड्डा विकासखंड के ग्राम सभा भैंसहा का है, जहाँ विकास के नाम पर सरकारी धन की बड़े पैमाने पर बंदरबांट का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि बिना इंटरलॉकिंग सड़क बनाए ही ऑनलाइन पोर्टल पर काम पूरा दिखा दिया गया और 20 लाख रुपये से अधिक का भुगतान करा लिया गया.यह घोटाला तब उजागर हुआ जब खुद मौजूदा ग्राम प्रधान मोहन भारती ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जिले के उच्च अधिकारियों से शिकायत की.

ग्राम प्रधान ने पूर्व प्रधान पर लगाए आरोप
ग्राम प्रधान मोहन भारती का आरोप है कि गांव के ही पूर्व प्रधान संतोष गुप्ता ने उन्हें गुमराह किया, उनका बैंक खाता और डोंगल अपने कब्जे में रख लिया और अपना मोबाइल नंबर फीड कर अधिकारियों की मिलीभगत से बिना सड़क बने ही पूरा भुगतान निकाल लिया. इतना ही नहीं,ऑनलाइन पोर्टल पर इंटरलॉकिंग सड़क की फोटो की जगह नीली-पीली, गलत और भ्रामक तस्वीरें अपलोड की गईं और अधिकारियों ने भी उन्हें सही मानकर भुगतान पास कर दिया.

डीएम ने दिए जांच के आदेश, कार्रवाई का इंतजार 
इस पूरे मामले को लेकर ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर को शपथ पत्र देकर जांच की मांग की. लेकिन हैरानी की बात यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी न कोई जांच शुरू हुई और न ही किसी दोषी पर कोई कार्रवाई. सबसे बड़ा सवाल यही है जब शिकायत लिखित रूप में दी जा चुकी है तो फिर जांच क्यों नहीं हो रही.

ठंडे बस्ते में पड़ा मामला
इस घोटाले में ग्राम विकास अधिकारी और खंड विकास अधिकारी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. तभी ये अधिकारी मीडिया के कैमरे पर भी आने से मना कर रहे हैं, अब देखना होगा कि क्या जांच आगे बढ़ी तो बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे और इसी डर से अधिकारी इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश में जुटे हैं. अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस गंभीर आरोप पर कब तक कार्रवाई करता है या फिर ग्राम पंचायत में सरकारी पैसे की यह लूट ऐसे ही दबा दी जाएगी.

Kushinagar News
