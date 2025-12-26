Kushinagar: मुसहर समाज का कड़वा सच! सरकारी योजनाओं से वंचित, शिक्षा-रोजगार का अभाव, गुरबत में जूझ रहे हजारों परिवार

Kushinagar News: आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद आज भी मुसहर समाज मुख्य धारा से कोसों दूर है. कुशीनगर के तराई क्षेत्रों मे बहुतायत फैले मुसहर प्रजाति की है, जो आज भी सरकार की योजनाओं का ठीक से लाभ तक नही उठा पाते और बंधुआ मजदूरों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं.
बेबसी की जिंदगी जीने को मजबूर
मुसहर एक आदिवासी जनजाति है, जो लगभग 100 छोटी छोटी बस्तीयों में लगभग 18 -19 हजार की संख्या में बसे हैं. वर्षों पहले जब गरीबी और भुखमरी ज्यादा थी. उस समय खेतों मे अनाज के साथ साथ मुस (चूहा) मारकर खाते थे. जिसकी वजह से उनका स्थानीय नाम मुसहर पड़ गया. मुसहर प्रजाती ने आज तो मुस खाना छोड़ दिया है लेकिन आज भी उनका नाम मुसहर ही है. आजादी के 78 साल बाद भी ये जनजाती गरीबी और बेबसी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं.
शिक्षा के वंचित, रोजगार पर संकट
ज्यादातर मुसहर बस्तियों में जाने के लिए कोई सड़क तक नहीं है. वहीं उनको इलाज के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है. मुसहर जमींदारों के खेतों में काम करता है और अपनी जीविका चलाता है लेकिन तकनीक के बढ़ते प्रभाव की वजह से वो आज बेरोजगारी के कागार पर हैं क्योकि अब कृषि सम्बन्धी ज्यादातर काम ट्रैक्टर इत्यादी से हो जाता है. गरीबी और बेरोजगारी की वजह से मुसहरों के बच्चे बचपन से ही खेतो में काम करने के लिए चले जाते हैं और वो शिक्षा के अपने अधिकार से भी वंचित रह जाते हैं.
सरकार चला रही योजनाएं, ठीक से लाभ नहीं
बीमारी और गरीबी एक नहीं कई मुसहर जाति के लोगों की जान ले चुकी है. महीनों से रोज़गार के आभाव में, भूख, बीमारी जैसी तमाम परेशानियों से इन बदनसीब लोगों का रुपये के अभाव में दो वक्त की रोटी, इलाज जैसी तमाम सुविधाओं का फायदा नहीं ले पाते हैं. एड़ियां रगड़ते-रगड़ते यह लोग दम तोड़ देते हैं. सरकार मुसहर प्रजाति के लोगों के लिए खास कर कई योजनाएं चलाती है लेकिन अशिक्षा और जागरूकता की कमी के वजह से वो इन योजनाओं का ठीक से लाभ नहीं ले पाते हैं और उनके लिए चल रहे योजनाओं के राजस्व का बन्दर बाट हो जाता है.
मूलभूत सुविधाओं का टोटा
मुसहरों के ज्यादातर घर फूस के बने हैं और उसकी भी हालत दयनीय है. वहीं उनके रहने के लिए इंद्रा आवास के लिए आवंटित राजस्व को ग्राम प्रधान और प्रभावशाली लोगो के द्वारा बन्दर बाट कर लिया जाता है. मुसहर गांवों में सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी टोटा है और उन्हें ऐसे ही बदहाली की जिन्दगी जीने की आदत भी पड़ गयी है.
मोदी-योगी सरकार से मुसहरों को उम्मीद
हालांकि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार से मुसहरों को खास उम्मीद है और सरकार भी उम्मीदों पर खरे उतरने का पूरा प्रयास कर रही है. सरकार के रुख को साफ़ करते हुए कुशीनगर के जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के मुसहर टोलों पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं और जल्द ही औचक निरीक्षण कर गड़बड़ झाला के लिए जिम्मेदार अधिकारयों पर कार्रवाई भी की जाएगी. इस बिरादरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी काफी गंभीर रहते हैं.