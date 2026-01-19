प्यार का खौफनाक अंत, जिस हाथ से थामी थी कलाई, उसी से रेता गला, कुशीनगर में घरेलू विवाद ने ली दो जानें

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: यूपी के कुशीनगर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां प्यार से शुरू हुई कहानी, कुछ ही महीनों में खून, सन्नाटा और दो मौतों पर खत्म हो गई. यह मामला सिर्फ एक हत्या या आत्महत्या नहीं बल्कि टूटते रिश्तों और बिखरते संवाद की भयावह तस्वीर है.

दरवाजा खुला तो दिखा रोंगटे खड़े करने वाला नजारा

मामला तरयासुजान थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला का है.जहां रविवार रात के 8:30 के करीब उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक घर के अंदर से झगड़े और चीख-पुकार की आवाज अचानक थम सी गई. घरवालों को शक हुआ तो दरवाजा खोला गया और जब दरवाजा खुला तो नज़ारा रोंगटे खड़े करने वाला था. कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी एक युवती की लाश और ठीक पास में चारपाई पर एक युवक का शव मिला.

घरेलू विवाद में मौत का 'खेल'

जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के दौरान पति अरुण शर्मा ने सब्जी काटने वाले धारदार हथियार से अपनी पत्नी नेहा भारती का गला रेत दिया.हमला इतना बेरहमी भरा था कि नेहा की मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी की हत्या के बाद अरुण खुद भी अपराधबोध या डर के साए में टूट गया और उसी कमरे में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली.

नवंबर में हुई थी लव मैरिज

बताया जा रहा है कि अरुण और नेहा ने बीते साल के नवंबर महीने में प्रेम विवाह किया था.परिवार की मर्जी के खिलाफ शुरू हुआ यह रिश्ता शादी के कुछ ही महीनों में तनाव, शक और विवाद में उलझता चला गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से साक्ष्य जुटाए गए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है. अब इस घर में अब सिर्फ सन्नाटा है, जहां कल तक सपने थे, आज वहां मातम पसरा है. एक झगड़े ने दो जिंदगियां छीन लीं और दो परिवारों को तबाह कर दिया.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.