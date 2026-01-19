Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3079183
Zee UP-UttarakhandKushinagar

प्यार का खौफनाक अंत, जिस हाथ से थामी थी कलाई, उसी से रेता गला, कुशीनगर में घरेलू विवाद ने ली दो जानें

Kushinagar News: कुशीनगर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां प्यार से शुरू हुई कहानी, कुछ ही महीनों में खून, सन्नाटा और दो मौतों पर खत्म हो गई.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 19, 2026, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kushinagar news (सांकेतिक फोटो)
kushinagar news (सांकेतिक फोटो)

कुशीनगर/प्रमोद कुमार: यूपी के कुशीनगर से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां प्यार से शुरू हुई कहानी, कुछ ही महीनों में खून, सन्नाटा और दो मौतों पर खत्म हो गई. यह मामला सिर्फ एक हत्या या आत्महत्या नहीं बल्कि टूटते रिश्तों और बिखरते संवाद की भयावह तस्वीर है.

दरवाजा खुला तो दिखा रोंगटे खड़े करने वाला नजारा
मामला तरयासुजान थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला का है.जहां रविवार रात के 8:30 के करीब उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक घर के अंदर से झगड़े और चीख-पुकार की आवाज अचानक थम सी गई. घरवालों को शक हुआ तो दरवाजा खोला गया और जब दरवाजा खुला तो नज़ारा रोंगटे खड़े करने वाला था. कमरे के फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी एक युवती की लाश और ठीक पास में चारपाई पर एक युवक का शव मिला.

घरेलू विवाद में मौत का 'खेल'
जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद के दौरान पति अरुण शर्मा ने सब्जी काटने वाले धारदार हथियार से अपनी पत्नी नेहा भारती का गला रेत दिया.हमला इतना बेरहमी भरा था कि नेहा की मौके पर ही मौत हो गई. पत्नी की हत्या के बाद अरुण खुद भी अपराधबोध या डर के साए में टूट गया और उसी कमरे में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली.

Add Zee News as a Preferred Source

नवंबर में हुई थी लव मैरिज
बताया जा रहा है कि अरुण और नेहा ने बीते साल के नवंबर महीने में प्रेम विवाह किया था.परिवार की मर्जी के खिलाफ शुरू हुआ यह रिश्ता शादी के कुछ ही महीनों में तनाव, शक और विवाद में उलझता चला गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मौके से साक्ष्य जुटाए गए और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है. अब इस घर में अब सिर्फ सन्नाटा है, जहां कल तक सपने थे, आज वहां मातम पसरा है. एक झगड़े ने दो जिंदगियां छीन लीं और दो परिवारों को तबाह कर दिया.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

TAGS

Kushinagar News

Trending news

Meerut news ats rain meerut
मेरठ में ATS-J&K पुलिस की दबिश से हड़कंप, आतंकी संगठन के स्लीपर सेल की तलाश में छापा
KGMU conversion Case
कौन थे रमीज के मददगार? एसटीएफ ने नए सिरे से शुरू की जांच, खंगालेगी आगरा कनेक्शन
Saurabh Behar attack
उत्तराखंड में कांग्रेस MLA तिलक राज बेहड़ के बेटे पर जानलेवा हमला,अस्पताल में भर्ती
lucknow host all india presiding officers conference countrys largest legislatie event 19 to 21st january UP Vidhan Sabha
लखनऊ में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन,जुटेंगे देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष
uttarakhand weather update
दो दिन बाद पलटी मारेगा मौसम, बारिश-बर्फबारी बढ़ाएगी परेशानियां,आज घने कोहरे का अलर्ट
up breaking news
लखनऊ में जुटेंगे देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष,यहां पढ़ें यूपी की आज की बड़ी खबरें
Azamgarh news
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की दर्दनाक मौत
Ayodhya news
होली से पहले एक और सौगात, अयोध्या में बन रहा फ्लोटिंग बाथिंग कुंड
Lucknow news
2 AIIMS और 100 से ज्यादा जिला अस्पताल, UP बना सबसे बड़ा हेल्थकेयर कंज्यूमर मार्केट
Software Engineer car accident Yuvraj
मैं डूब रहा हूं, बचा लीजिए पापा..... साफ्टवेयर इंजीनियर जिंदगी की मांगता रहा भीख