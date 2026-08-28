/कुशीनगर कब लौटेंगे करन .... त्रासदी के बाद से हैं लापता, नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने दी जानकारी

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कुशीनगर/प्रमोद कुमार गौड़: नेपाल में आई बाढ़ और भीषण त्रासदी के बीच कुशीनगर के एक युवक के लापता होने की खबर से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है. हाटा तहसील के मलूकही गांव निवासी करन शर्मा नेपाल के रसुआ जिले के त्रिशूली स्थित 216 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिशियन फोरमैन के पद पर तैनात थे. घटना के बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पावर प्रोजेक्ट की ओर से जारी की गई लापता कर्मचारियों की सूची में करन शर्मा का नाम भी शामिल है.
त्रिशूली के 216 मेगावाट प्रोजेक्ट में कर रहे थे नौकरी
जानकारी के अनुसार, करन शर्मा लंबे समय से नेपाल में काम कर रहे थे. वह रसुआ जिले के त्रिशूली क्षेत्र में संचालित 216 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिशियन फोरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. बताया जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट अमस्था हाइड्रो और विदेशी एनब्रिड हाइड्रो के संयुक्त प्रयास से संचालित किया जा रहा है. इसी प्रोजेक्ट परिसर में नेपाल में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान हालात बेहद खराब हो गए.
घटना की रात परिवार से हुई थी बातचीत
परिजनों के मुताबिक, त्रासदी वाली रात करन शर्मा ने घरवालों से फोन पर बातचीत की थी. उस समय तक परिवार से उनका संपर्क बना हुआ था और किसी बड़े खतरे की जानकारी नहीं थी. हालांकि, इसके बाद नेपाल में हालात तेजी से बिगड़ने लगे और अचानक करन से संपर्क टूट गया. परिवार ने कई बार फोन और अन्य माध्यमों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
लापता कर्मचारियों की सूची में नाम
करन से संपर्क टूटने के बाद परिजन लगातार उनकी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रहे थे. इसी बीच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ओर से लापता लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें करन शर्मा का नाम सामने आया. इसके बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई है.
सुरक्षित लौटने की उम्मीद में परिवार
करन के लापता होने की खबर गांव तक पहुंचने के बाद मलूकही में भी लोगों में चिंता है. परिजन राहत और बचाव अभियान पर नजर बनाए हुए हैं. परिवार को उम्मीद है कि बचाव दल की कोशिशों के बीच करन शर्मा का पता चल जाएगा और वह सुरक्षित होंगे. फिलहाल परिवार उनकी सकुशल वापसी की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.
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