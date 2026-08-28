/कुशीनगर कब लौटेंगे करन .... त्रासदी के बाद से हैं लापता, नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने दी जानकारी

कुशीनगर/प्रमोद कुमार गौड़: नेपाल में आई बाढ़ और भीषण त्रासदी के बीच कुशीनगर के एक युवक के लापता होने की खबर से परिवार में हड़कंप मचा हुआ है. हाटा तहसील के मलूकही गांव निवासी करन शर्मा नेपाल के रसुआ जिले के त्रिशूली स्थित 216 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिशियन फोरमैन के पद पर तैनात थे. घटना के बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. पावर प्रोजेक्ट की ओर से जारी की गई लापता कर्मचारियों की सूची में करन शर्मा का नाम भी शामिल है.