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कुशीनगर कब लौटेंगे करन .... त्रासदी के बाद से हैं लापता, नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने दी जानकारी

Nepal Flash Flood Update: नेपाल त्रासदी में कुशीनगर के करन शर्मा के लापता होने की खबर है. करन शर्मा नेपाल के हाइड्रो पॉवर प्लांट में इलेक्ट्रिशियन फोरमैन के पद पर तैनात थे. त्रासदी से पहले रात को ही उन्होंने परिवार से फोन पर बात की थी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 28, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:06 PM IST
कुशीनगर कब लौटेंगे करन .... त्रासदी के बाद से हैं लापता, नेपाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने दी जानकारी

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