Kushinagar News: पापा, मुझे बचा लीजिए... बेटी की खून से लथपथ तस्वीर देख कांप उठा परिवार, न्याय के लिए दर-दर भटक रहा पिता!

Kushinagar News/प्रमोद कुमार गौर: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक युवती को उसी गांव के रहने वाले दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेमजाल में फंसाया. इसके बाद युवक ने उससे शादी की और चेन्नई ले जाकर रहने लगा. जिसके बाद वह युवती से मारपीट करने लगा. हाल ही में युवती ने अपने पिता को मोबाइल फोन पर खून से लथपथ तस्वीर भेजी और मदद की गुहार लगाई. जिसे देखने के बाद पूरा परिवार कांप उठा.

कहां का है ये मामला?

हाटा कोतवाली अंतर्गत देवकली का मामला का मामला बताया जा रहा है. युवती के पिता ने बताया कि बेटी अब अपनी गलती का एहसास कर चुकी है और प्रेमी से बचाने की गुहार लगा रही है. इस दौरान उन्होंने पुलिस से बेटी की सुरक्षा की मांग की है. परिवार का आरोप है कि युवक ने जानबूझकर प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया.

कब का है ये मामला?

युवती के पिता ने कहा कि तीन माह पूर्व जब शिकायत की गई थी तब पुलिस सक्रिय होती तो आज यह स्थिति नहीं बनती. फिलहाल, हाटा कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कोतवाल राम सहाय चौहान ने बताया कि लड़की से संपर्क किया गया है और वह दो-तीन दिनों में वापस आ रही है. उसके लौटने के बाद जांच आगे बढ़ाई जाएगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

विधायक का बयान

स्थानीय विधायक मोहन वर्मा ने कहा कि जल्द ही पीड़िता को चेन्नई से वापस लाया जाएगा. इस संबंध में सीओ और एसपी को जानकारी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि कुशीनगर जनपद में लगातार इस तरह की घटनाएं लव जिहाद के तौर पर सामने आ रही हैं. गरीब घरों की बच्चियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है. यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम होंगे. विधायक ने यह भी कहा कि इस मामले में छांगुर गैंग का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसका तार उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.

और पढे़ं:

Bahraich News: बहराइच में फिर लौटा खूंखार जानवर का खौफ! आधी रात गांव वालों पर बोल दिया धावा, डरे-सहमे दिखे लो

कुछ भी हो जाए, मैं यहीं रहूंगी... पति ने पत्नी को पहचानने से किया इंकार